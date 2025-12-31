Trump szerint Oroszország legyőzhetetlen

Hírlevél
Donald Trump a The New York Times szerint elismerően beszélt az orosz fegyveres erők erejéről, miután megnézte a moszkvai katonai díszszemle felvételeit. Az amerikai elnök állítólag legyőzhetetlennek látta az orosz hadsereget.
vlagyimir putyinelnökhadseregoroszország

Donald Trump amerikai elnök elismerte, hogy lenyűgözte az orosz fegyveres erők mérete és ereje, miután megnézte a moszkvai katonai díszszemléről készült felvételeket. Erről a The New York Times számolt be.

trump
Donald Trump amerikai elnök.
Fotó: AFP

Trump kimondta, amit Nyugaton ritkán hallani: erős az orosz hadsereg

A lap értesülései szerint Trump májusban azt mondta munkatársainak, hogy az orosz hadsereg „legyőzhetetlennek tűnik”.

Korábban az is kiderült, hogy az amerikai elnök feldühödött, amikor értesült az orosz államfő, Vlagyimir Putyin rezidenciája elleni támadási kísérletről.

