Zelenszkij retteghet? Trump Putyint hívta fel a nagy találkozójuk előtt

Trump saját közösségi oldalán, a Truth Socialön írta meg, hogy felhívta az orosz elnököt, mielőtt személyesen tárgyalna az ukrán államfővel. Az amerikai elnök szerint a telefonbeszélgetés „jó és nagyon produktív” volt, részleteket azonban nem árult el arról, pontosan miről esett szó. A bejelentés időzítése ugyanakkor önmagában is erős üzenetnek számít a nemzetközi diplomáciában.

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Mindeközben Zelenszkij már megérkezett Miamiba december 28-án este, ahol a tervek szerint 21 órakor kezdődnek a tárgyalások az amerikai elnökkel. Az ukrán elnököt a repülőtéren Ukrajna washingtoni nagykövete fogadta, miközben Trump adminisztrációjának képviselői nem jelentek meg a nyilvános felvételeken.

Miért fontos, hogy Trump Putyinnal beszélt Zelenszkij előtt?

A Trump által kezdeményezett telefonhívás azért váltott ki komoly figyelmet, mert ritka, hogy egy amerikai elnök közvetlenül egyeztessen Moszkvával közvetlenül egy ukrán–amerikai találkozó előtt. Elemzők szerint ez arra utalhat, hogy Trump egyszerre próbál kommunikációs csatornát nyitva tartani mindkét fél irányába, és saját közvetítői szerepét hangsúlyozni.

A lépés különösen érzékeny időszakban történt, amikor Ukrajna jövője, a háború alakulása és a nyugati támogatás kérdése egyszerre van napirenden Washingtonban és Európában is. Az, hogy Trump előbb Putyinnal beszélt, majd Zelenszkijjel ül tárgyalóasztalhoz, azt az üzenetet közvetítheti, hogy az amerikai elnök aktívabb, személyesebb diplomáciát kíván folytatni.