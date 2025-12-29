Támadás Putyin ellen: Trump reagált Zelenszkij őrült cselekedetére – részletek

Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon tájékoztatta Donald Trump amerikai elnököt arról, hogy az ukrán fegyveres erők megpróbálták megtámadni az orosz államfő novgorodi régióban található rezidenciáját. Erről Jurij Usakov, Putyin nemzetközi ügyekért felelős tanácsadója számolt be az újságíróknak.

Trump és Zelenszkij. Fotó: JIM WATSON / AFP

Usakov elmondása szerint Trumpot sokkolta a hír, és jelezte, hogy Kijev lépései hatással lesznek arra, miként viszonyul a jövőben Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz. Az amerikai elnök állítólag azt mondta, el sem tudta képzelni az ilyen „őrült akciókat”.

Putyin felhívta Trump figyelmét arra is, hogy közvetlenül azután, hogy az Egyesült Államok szerint sikeres tárgyalások zajlottak Zelenszkijjel Floridában, Ukrajna drónokkal támadást kísérelt meg az orosz elnök állami rezidenciája ellen. Az ukrán erők nagy hatótávolságú pilóta nélküli eszközöket vetettek be. Usakov hangsúlyozta, Trumpot arról is tájékoztatták, hogy az ilyen cselekmények nem maradnak súlyos válasz nélkül.

Az amerikai elnök szó szerint megdöbbent és felháborodott. Azt mondta, még csak el sem tudta képzelni az ilyen esztelen lépéseket

– mondta Usakov.

Putyin tanácsadója hozzátette, Trump szerint a támadási kísérlet befolyásolni fogja Washington hozzáállását Zelenszkijhez, akinek a jelenlegi amerikai vezetés „szerencsére nem adott Tomahawk rakétákat”.

Putyin ugyanakkor megerősítette, hogy Oroszország továbbra is kész szorosan együttműködni az Egyesült Államokkal a béke elérésének érdekében. Azt azonban világossá tette, hogy több korábban elért megállapodás és kialakult kompromisszum esetében Moszkva felülvizsgálja az álláspontját. A felek megállapodtak abban, hogy folytatják a párbeszédet.