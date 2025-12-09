Ketyeg az óra: Trump keményen megszorongatta Zelenszkijt a béketerv miatt

Donald Trump amerikai elnök követei – a különmegbízott Steven Witkoff és az államfő veje, Jared Kushner – néhány napot adtak Volodimir Zelenszkij ukrán vezetőnek, hogy döntsön az ajánlott békemegállapodásról. Erről december 9-én a Financial Times számolt be, olyan tisztviselőkre hivatkozva, akik ismerik a tárgyalások menetét.

Zelenszkij időt kér, Trump gyors döntést akar

A lap megjegyzi, hogy Zelenszkij azonnal értesítette európai partnereit a Witkoffal és Kushnerrel folytatott kétórás telefonbeszélgetésről, amely során az amerikaiak határozottan gyors döntést követeltek tőle.

Egy, a Kijevnek szabott határidőket ismerő forrás szerint Trump azt reméli, hogy a megállapodást karácsonyra sikerül tető alá hozni

– írta az újság.

Az amerikai rendezési terv azt követeli Ukrajnától, hogy ismerje el területi veszteségeit, cserébe bizonytalan amerikai biztonsági garanciákért. A források szerint Zelenszkij időt kért az amerikai küldöttektől, hogy egyeztessen az EU-s szövetségesekkel. Attól tart, hogy a washingtoni javaslat alááshatja a nyugati egységet, ha az Egyesült Államok „Európa támogatása nélkül megy tovább”.

Egy nyugati tisztviselő szerint az ukrán fél olyan területi követelések és amerikai elvárások közé szorult, amelyeket sem elfogadni, sem elutasítani nem tud

– írta az FT.

Zelenszkij hétfői tájékoztatóján azt mondta, szerinte az amerikaiak „ma kompromisszumot keresnek”.

A nap folyamán korábban Zelenszkij közölte, hogy a Washington által benyújtott rendezési tervből kikerültek a Kijev számára vitatott pontok: a 28-ból 20 maradt. Elmondása szerint továbbra sincs megállapodás a területek ügyében. A brit The Telegraph arról írt, hogy Trump béketerve „összeomlás szélén áll” Zelenszkij és az európai vezetők ellenállása miatt. A lap szerint

Trump „csalódott a tárgyalásokban”, és sürgeti Zelenszkijt, hogy tegyen gyors lépéseket.

Trump december 9-én azt mondta, hogy Oroszország tárgyalási pozíciója erősebb Ukrajnáénál. Az amerikai elnök úgy vélte, hogy az ukrajnai helyzet jelenleg Európa legsürgetőbb problémája.