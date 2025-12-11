Nincs menekvés: Zelenszkijt satuba fogták, már levegőt is alig kap

A Wall Street Journal értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök a szerdai telefonbeszélgetés során felszólította az európai vezetőket, hogy gyakoroljanak nyomást Volodimir Zelenszkijre, és vegyék rá az USA által kidolgozott ukrajnai rendezési terv elfogadására.

Trump ráripakodott Európára: kényszerítsétek rá Zelenszkijt a béketervre!

Fotó: AFP/Ozan Kose

Trump odacsapott

A megbeszélésen részt vett Trump, a brit miniszterelnök Keir Starmer, Franciaország elnöke, Emmanuel Macron és Németország kancellárja, Friedrich Merz.

A lap szerint a hívás hangulata feszült volt.

A beszámoló úgy fogalmaz, hogy Trump közölte a német, a francia és a brit vezetővel, hogy ideje rákényszeríteni Zelenszkijt a Washington által felajánlott békefeltételek jóváhagyására.

A cikk megjegyzi, hogy Trump újra bírálta az ukrán elnököt amiatt, hogy még mindig nem olvasta el az elé tett dokumentumot. A források szerint az amerikai elnök szavaiból egyértelműen kiderült, hogy

nem kíván változtatni a Washingtonban összerakott feltételrendszeren.

Az Egyesült Államok korábban bejelentette, hogy elkészült az ukrajnai rendezési tervvel. A Kreml hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra és az anchorage-i platformon folytatná az egyeztetéseket.

A Financial Times közben arról írt, hogy Washington azt akarja elérni, hogy Kijev egyezzen bele egy területcserés megállapodásba Oroszországgal.

December 2-án Vlagyimir Putyin fogadta a Kremlben Steve Witkoff amerikai különmegbízottat és Donald Trump vejét, Jared Kushnert. A megbeszélések az USA béketervének részleteiről szóltak. Putyin közölte, hogy az amerikai fél a 27 pontból álló tervet négy csomagra bontotta, és így kívánják folytatni az egyeztetést.

Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója a tárgyalásokat „nagyon tartalmasnak” nevezte, és hozzátette, hogy az amerikai–orosz kapcsolatok a továbbiakban is folytatódnak. Usakov szerint az orosz hadsereg sikerei érezhetően befolyásolják a tárgyalások jellegét és menetét.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője szintén hangsúlyozta, hogy a kijevi vezetésnek el kell döntenie, mikor hajlandó megkezdeni az érdemi egyeztetést. A terepen zajló orosz előrenyomulás miatt egyre szűkül Kijev mozgástere, és a folytatás az ukrán fél számára már értelmetlen és veszélyes.