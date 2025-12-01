Kiderült, mitől retteg Zelenszkij, s ez mindenkit meglepett

Ukrajna aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az amerikai elnök, Donald Trump a rendezési tárgyalások során állítólag kizárólag az orosz elnök, Vlagyimir Putyin véleményére hallgat – számolt be a Politico egy magas rangú tisztviselőre hivatkozva.

Trump Putyint hallgatja, Zelenszkij kimarad a tárgyalásból? Fotó: PETE MAROVICH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump Putyinnal tárgyalna, Ukrajna kimarad?

„Összességében az ukránok úgy érzik, hogy az amerikaiak jelenleg megpróbálják kikerülni Volodimir Zelenszkijt a konzultációk során, először Putyinnal próbálnak megegyezni, majd utána térnek vissza az ukrán félhez” – írta a lap.

Az ukránok azt szeretnék tudni, hogy pontosan milyen állásponttal indulnak útnak a tárgyalásokra Moszkvába az amerikai küldöttek – emelte ki a Politico.

Korábban Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki szóvivő arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin és az amerikai elnök különleges megbízottja, Steve Whitkoff december 2-án, a nap második felében találkoznak.

A floridai tárgyalásokról hétfőn a CNN egy forrásra hivatkozva közölte, hogy az amerikai és az ukrán delegáció találkozója nem hozott végleges megállapodást minden kérdésben. A résztvevők megvitatták a rendezési terv legkritikusabb pontjait, többek között a NATO-tagságot és a területi engedményeket. A tárgyalások során szóba került egy olyan forgatókönyv is, amely szerint Ukrajna gyakorlatilag elveszítheti a lehetőségét, hogy a szövetséghez csatlakozzon, a megegyezéseket ugyanis közvetlenül a NATO-tagállamoknak és Moszkvának kellene jóváhagyniuk.