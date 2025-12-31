Trump szerint Zelenszkij egy „szemétláda"

Újabb kínos részletek kerültek napvilágra Donald Trump és Volodimir Zelenszkij kapcsolatáról. A New York Times szerint az amerikai elnök zárt körben rendszeresen sértő jelzőkkel illette az ukrán vezetőt, miközben Floridában még a protokolláris fogadtatás is elmaradt.
Donald Trump amerikai elnök többször is „szemétládának” nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt – írja a The New York Times.
Vörös szőnyeg nélkül érkezett Zelenszkij Trump rezidenciájára
A lap szerint Trump már első elnöki ciklusa idején sem Moszkvát, hanem Ukrajnát vádolta a választásokba való beavatkozással.
A megbeszéléseken Trump időnként így beszélt Zelenszkijről: ő egy szemétláda
– idézték a Fehér Ház egykori munkatársait.
A cikk felidézi azt is, hogy Zelenszkij megsértődött a Trump-találkozó előtti hűvös fogadtatás miatt. Amikor az ukrán elnök a hétvégén Floridába érkezett, sem vörös szőnyeg, sem hivatalos amerikai köszöntés nem várta.
