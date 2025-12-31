Hírlevél
Trump szerint Zelenszkij egy „szemétláda"

Trump szerint Zelenszkij egy „szemétláda"

Újabb kínos részletek kerültek napvilágra Donald Trump és Volodimir Zelenszkij kapcsolatáról. A New York Times szerint az amerikai elnök zárt körben rendszeresen sértő jelzőkkel illette az ukrán vezetőt, miközben Floridában még a protokolláris fogadtatás is elmaradt.
elnökvolodimir zelenszkijdonald trump

Donald Trump amerikai elnök többször is „szemétládának” nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt – írja a The New York Times.

Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnapi találkozója történelmi fordulópontot jelenthet
Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnapi találkozója történelmi fordulópontot jelenthet
Fotó: AFP

Vörös szőnyeg nélkül érkezett Zelenszkij Trump rezidenciájára

A lap szerint Trump már első elnöki ciklusa idején sem Moszkvát, hanem Ukrajnát vádolta a választásokba való beavatkozással.

A megbeszéléseken Trump időnként így beszélt Zelenszkijről: ő egy szemétláda

– idézték a Fehér Ház egykori munkatársait.

A cikk felidézi azt is, hogy Zelenszkij megsértődött a Trump-találkozó előtti hűvös fogadtatás miatt. Amikor az ukrán elnök a hétvégén Floridába érkezett, sem vörös szőnyeg, sem hivatalos amerikai köszöntés nem várta.

 

