Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Mi történt?

Változás! Áttették a Trump-Zelenszkij-találkozó időpontját

donald trump

Változás! Áttették a Trump-Zelenszkij-találkozó időpontját

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő december 28-i floridai találkozóját a tervezettnél korábbra helyezték át. A Trump-Zelenszkij-egyeztetés budapesti idő szerint 19 órakor kezdődik, és középpontjában az ukrajnai háború lezárását célzó 20 pontos béketerv áll.
Link másolása
Vágólapra másolva!
donald trumpukrajnavolodimir zelenszkijegyesült államokháború

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij december 28-án a floridai Mar-a-Lagóban ül tárgyalóasztalhoz, ám a megbeszélés időpontját az eredetileg tervezettnél korábbra hozták. A Trump-Zelenszkij-találkozó budapesti idő szerint este hét órakor kezdődik, ami helyi idő szerint délután egy órát jelent.

A floridai Mar-a-Lago, ahol a Trump-Zelenszkij találkozót a tervezettnél korábbi időpontra helyezték át.
A floridai Mar-a-Lago, ahol a Trump-Zelenszkij-találkozót a tervezettnél korábbi időpontra helyezték át
Fotó: AFP

Zelenszkij már megérkezett az Egyesült Államokba, és nyilatkozata szerint a megbeszélésnek komoly tétje van: az ukrán elnök úgy véli, még az újév előtt fontos döntések születhetnek. A tárgyalások középpontjában egy húszpontos béketerv áll, amelyet Kijev a háború befejezésének alapjaként kíván érvényesíteni.

Az ukrán Zn.ua portál értesülései szerint az időpont módosítása tudatos döntés volt, amely a felek részéről fokozott politikai figyelemre utal. A találkozót eredetileg budapesti idő szerint 21 órára tervezték, ám végül két órával korábbra tették át.

Miért figyel a világ a Trump-Zelenszkij-találkozóra?

Volodimir Zelenszkij december 24-én hozta nyilvánosságra azt a 20 pontból álló javaslatcsomagot, amely Ukrajna elképzelése szerint elvezethet a háború lezárásához. Az ukrán elnök szerint a mostani tárgyalások akár meghatározhatják a következő időszak politikai irányát.

Zelenszkij emellett arról is beszélt, hogy Ukrajna az Egyesült Államokkal közösen hozna létre alapokat a háború utáni újjáépítésre és gazdasági fellendítésre. Becslése szerint az ország helyreállításához 700–800 milliárd dollárnyi forrásra lenne szükség.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!