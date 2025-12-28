Változás! Áttették a Trump-Zelenszkij-találkozó időpontját

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij december 28-án a floridai Mar-a-Lagóban ül tárgyalóasztalhoz, ám a megbeszélés időpontját az eredetileg tervezettnél korábbra hozták. A Trump-Zelenszkij-találkozó budapesti idő szerint este hét órakor kezdődik, ami helyi idő szerint délután egy órát jelent.

A floridai Mar-a-Lago, ahol a Trump-Zelenszkij-találkozót a tervezettnél korábbi időpontra helyezték át

Fotó: AFP

Zelenszkij már megérkezett az Egyesült Államokba, és nyilatkozata szerint a megbeszélésnek komoly tétje van: az ukrán elnök úgy véli, még az újév előtt fontos döntések születhetnek. A tárgyalások középpontjában egy húszpontos béketerv áll, amelyet Kijev a háború befejezésének alapjaként kíván érvényesíteni.

Az ukrán Zn.ua portál értesülései szerint az időpont módosítása tudatos döntés volt, amely a felek részéről fokozott politikai figyelemre utal. A találkozót eredetileg budapesti idő szerint 21 órára tervezték, ám végül két órával korábbra tették át.

Miért figyel a világ a Trump-Zelenszkij-találkozóra?

Volodimir Zelenszkij december 24-én hozta nyilvánosságra azt a 20 pontból álló javaslatcsomagot, amely Ukrajna elképzelése szerint elvezethet a háború lezárásához. Az ukrán elnök szerint a mostani tárgyalások akár meghatározhatják a következő időszak politikai irányát.

Zelenszkij emellett arról is beszélt, hogy Ukrajna az Egyesült Államokkal közösen hozna létre alapokat a háború utáni újjáépítésre és gazdasági fellendítésre. Becslése szerint az ország helyreállításához 700–800 milliárd dollárnyi forrásra lenne szükség.