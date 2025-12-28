Látta már? Így érkezett meg az ukrán elnök a Trump-Zelenszkij találkozóra

Volodimir Zelenszkij hétfőn Miami repülőterére érkezett, ahol Donald Trump amerikai elnök várta a Trump-Zelenszkij találkozóra – ezt számolt be több nemzetközi hírportál is a helyszínről. A két vezető Floridában, Trump Palm Beach-i magánklubjában, a Mar-a-Lagóban ül tárgyalóasztalhoz, hogy megvitassák a legégetőbb geopolitikai és biztonsági kérdéseket.

Fotó: AFP

A találkozó középpontjában olyan témák állnak, mint a területi viták kezelése és a regionális biztonsági garanciák kérdése, amelyek kihatnak nemcsak Ukrajnára, hanem a nemzetközi politikára is.

Így érkezett meg az ukrán elnök a Trump-Zelenszkij megbeszélésre

A helyszíni felvételeken jól látszik, ahogy Volodimir Zelenszkij megérkezik Miami repülőterére, majd autójával Palm Beach felé veszi az irányt. A Trump-Zelenszkij találkozó előtti pillanatokat több nemzetközi hírportál videófelvételekkel is közvetítette.