Tüdőátültetés vár a norvég trónörökös feleségére

1 órája
Traszplantációra van szüksége Haakon norvég trónörökös feleségének, Mette-Marit hercegnőnek. Az 52 éves asszonyra, akinek az egészsége nagyon megromlott az utóbbi hónapokban, tüdőátültetés vár – jelentette be a norvég királyi palota pénteken.
Are Martin Holm, az Oslói Egyetemi Kórház tüdőgyógyászati osztályának egyik professzora elmondta, megkezdték a szükséges előkészületeket annak érdekében, hogy a tüdőátültetést lehetővé tegyék, „amikor eljön az idő" – adott hírt az MTI.

Mette-Marit hercegnére tüdőátültetés vár – Fotó: LISE ASERUD / NTB

 

Nem tudni, mikor lesz a tüdőátültetés

A palota részéről ezzel kapcsolatban annyit közöltek, egyelőre nincs eldöntve, mikor veszik fel a hercegnét a várólistára, azonban az ősz folyamán több vizsgálat is arra utalt, hogy az 52 éves Mette-Marit egészsége rosszabbra fordult. A hercegnét 2018-ban diagnosztizálták tüdőfibrózissal.

