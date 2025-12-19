Tüdőátültetés vár a norvég trónörökös feleségére

Are Martin Holm, az Oslói Egyetemi Kórház tüdőgyógyászati osztályának egyik professzora elmondta, megkezdték a szükséges előkészületeket annak érdekében, hogy a tüdőátültetést lehetővé tegyék, „amikor eljön az idő" – adott hírt az MTI.
Nem tudni, mikor lesz a tüdőátültetés
A palota részéről ezzel kapcsolatban annyit közöltek, egyelőre nincs eldöntve, mikor veszik fel a hercegnét a várólistára, azonban az ősz folyamán több vizsgálat is arra utalt, hogy az 52 éves Mette-Marit egészsége rosszabbra fordult. A hercegnét 2018-ban diagnosztizálták tüdőfibrózissal.
