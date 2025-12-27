Tudományos felfedezések 2025-ben, amikre még évtizedekig emlékezni fogunk

A tudományos felfedezések 2025-ben egyszerre nyitottak ablakot az ősi múltba és a kozmikus jövőbe — a Jura-kori dinoszaurusz-nyomvonalaktól kezdve az első emberi tűzgyújtás bizonyítékain át egészen a Holdról érkezett, aranynál is értékes porig – írja a BBC.

Tudományos felfedezések: 2025-ben dinoszauruszok, ősi lángok és kozmikus titkok hozták lázba a világot Fotó: MERDAN VELHANOV / ANADOLU AGENCY

Tudományos felfedezések a kőbe zárt múlttól a csillagokig

Dinoszauruszok nyomában: mozgásuk kőbe fagyott pillanatai

A tudományos felfedezések egyik leglátványosabb eredménye Angliában, Oxfordshire területén került napvilágra, ahol egy hatalmas dinoszaurusz-nyomvonal rajzolódott ki a kőzetben. A több száz, kivételes állapotban fennmaradt lábnyom nemcsak az egykori óriások méretéről árulkodik, hanem arról is, hogyan haladtak, milyen tempót diktáltak, és vajon együtt mozogtak-e vagy külön utakon jártak.

Az ilyen tudományos felfedezések ritkaságszámba mennek, hiszen rendkívül kevés alkalommal marad fenn ennyire részletes lenyomata egy több mint 160 millió évvel ezelőtti élővilágnak.

Amikor az ember uralma alá vonta a tüzet

A suffolki Barnhamben feltárt leletek az emberi fejlődés egyik kulcspillanatát világítják meg. A tudományos felfedezések szerint az ősemberek már körülbelül 400 ezer évvel ezelőtt képesek voltak tudatosan tüzet gyújtani és fenntartani.

Ez a képesség alapjaiban változtatta meg az életüket: a főzés biztonságosabbá tette az étkezést, csökkentette a betegségek kockázatát, és hosszú távon hozzájárult a gondolkodás fejlődéséhez. A kutatók szerint ezek a tudományos felfedezések segítenek megérteni, mikor és hogyan indult el az ember a tervezés és az innováció útján.

Párkapcsolatok az evolúció tükrében

Egy friss összehasonlító kutatás a tudományos felfedezések sorában meglepő képet fest az emberről. Az eredmények alapján az emberek nagyobb arányban élnek tartós, monogám kapcsolatokban, mint sok más főemlős faj.

A vizsgálat szerint a stabil kötődés előnyt jelenthetett az utódok felnevelésében, ami evolúciós szempontból hozzájárulhatott a faj sikeréhez. Ezek a tudományos felfedezések új megvilágításba helyezik az emberi kapcsolatok biológiai gyökereit.