Soha nem látott fordulat: a tüdőrák az egyik nemnél már vezető halálok

A statisztikák szerint a tüdőrák már több nő életét követeli, mint a korábban vezető haláloknak számító mellrák. Az elmúlt 25 évben csaknem 90 százalékkal nőtt a halálozások száma a nők körében, életkori korrekcióval pedig 45 százalékos emelkedés látható. A jelenség mögött összetett tényezők állnak: változó dohányzási szokások, új nikotintermékek, valamint biológiai és hormonális különbségek, amelyek mind alakíthatják a kockázati tényezők struktúráját - írja a FITBOOK.
Miért nő a tüdőrák gyakorisága a nők körében?
A nőknél tapasztalható gyors növekedés mögött több tényező együttesen áll. A betegek száma az elmúlt két évtizedben több mint kétszeresére emelkedett, miközben a férfiaknál csökkenő tendencia figyelhető meg. A jelenség oka részben a nők dohányzási szokásainak változásában rejlik, részben pedig abban, hogy a tüdőrák gyakran későn kerül felismerésre, amikor már kevesebb a kezelési lehetőség. A 40 év alattiaknál mára szinte azonos a két nem megbetegedési aránya, ami a további közeledés irányába mutat.
Mely tényezők növelik a tüdőrák kockázatát a nőknél?
A kockázati tényezők nem csupán a dohányzáshoz köthetők. A nők biológiai sajátosságai több olyan területet érintenek, amelyek érzékenyebbé tehetik őket a rákkeltő anyagokkal szemben. A szűrés hiánya szintén jelentős szerepet játszik, hiszen sok esetben a diagnózis már előrehaladott állapotban születik meg. A főbb rizikótényezők közül kiemelhetők:
- dohányzás és passzív dohányzás,
- új nikotintermékek rendszeres használata,
- hormonális ingadozások és reproduktív életszakaszok,
- genetikai hajlam és környezeti terhelés (pl. légszennyezés).
Mennyiben segíthet a LDCT-szűrés a korai felismerésben?
Az alacsony dózisú CT-vizsgálat (LDCT) az egyetlen módszer, amely nagyszámú vizsgálat szerint képes érdemben csökkenteni a halálozást a veszélyeztetett csoportokban. Máshol már bizonyított, hogy a módszer korábbi stádiumban tárja fel az elváltozásokat, így javul a túlélési arány.
Milyen összefüggés lehet a menstruációs életciklus és a tüdőrák között?
Egy nagy mintás vizsgálat szerint bizonyos reproduktív tényezők növelhetik a tüdőrák kockázatát. A kutatások arra utalnak, hogy a rövidebb reproduktív élettartam – korai első menstruáció és korai menopauza – összefügghet a magasabb kockázattal. Emellett a korai gyermekvállalás és a petefészek-eltávolítás is növelheti a rizikót, még a nem dohányzó nők körében is. A pontos mechanizmusok még nem teljesen ismertek, de a hormonális tényezők szerepe egyre valószínűbb.
A dohányzás továbbra is az egyik legerősebb rizikófaktor, ám önmagában nem ad teljes magyarázatot. Míg a férfiak dohányzási aránya évtizedekkel ezelőtt csökkenni kezdett, a nőké később mérséklődött, sőt egyes korcsoportokban még emelkedett is. Ennek következtében a hatások időben eltolódva jelennek meg. Ugyanakkor a statisztikák szerint a nem dohányzó nők körében is kétszer gyakoribb a betegség, mint a nem dohányzó férfiaknál, ami arra utal, hogy más biológiai vagy környezeti tényezők is szerepet játszanak.
Veszélyesek lehetnek-e az új nikotintermékek (e-cigi, hevítők)?
Az új nikotintermékek gyakran „biztonságosabb alternatívaként” jelennek meg, azonban a kutatások szerint ezek is terhelik a tüdőt és nikotint juttatnak a szervezetbe. Bár a hagyományos cigaretta káros anyagaihoz képest kevesebbet tartalmaznak, hosszú távú hatásaik még nem ismertek teljeskörűen. A nőknél tapasztalt növekvő kockázat fényében ezek a termékek nem tekinthetők ártalmatlan megoldásnak.
