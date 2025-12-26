Hírlevél
Hihetetlen! Óriási felfedezést tettek a tudósok az evolúcióról

Az evolúció működése más lehet, mint eddig gondoltuk: a genetikai mutációk gyakran előnyösek, de a változó környezet miatt ritkán válnak uralkodóvá. Ez a tudósok által bejelentett új felfedezés újragondoltatja, hogyan alkalmazkodnak az élőlények a gyorsan változó világban.
A Michigan Egyetem tudósai szerint az evolúció nem mindig a klasszikus semleges elmélet szerint zajlik.

Genetic mutation, conceptual illustration. Double stranded deoxyribonucleic acid (DNA) molecule with mutation in a gene. (Photo by KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO / Science Photo Library via AFP), tudós
A tudósok szerint az evolúció nem semleges: a környezet diktálja a túlélést
Fotó: Kateryna Kon/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Korábban azt feltételezték, hogy a genetikai mutációk többsége semleges, azaz nem hasznos és nem káros, ezért lassan terjed a populációkban. Az új kutatás azonban azt mutatja, hogy a hasznos mutációk sokkal gyakoribbak lehetnek, mint eddig hitték - írja a Science Daily.

Több mindent vizsgáltak a tudósok

A kérdés az, miért nem válnak ezek a mutációk elterjedté. A válasz a környezet gyors változásában rejlik: egy mutáció előnyös lehet rövid távon, de hamar hátrányossá válhat, amikor a környezet módosul. Így az evolúció folyamatosan „kergeti” a változó körülményeket, és nem egy statikus optimum felé halad. 

A kutatók élesztőt és E. coli baktériumokat vizsgáltak, és megállapították, hogy a mutációk több mint 1%-a előnyös, de a környezeti változások miatt ezek ritkán rögzülnek a populációban. 

Ez a jelenség emberre is kiterjeszthető: a modern környezet drámai eltérései miatt a gének és a környezet közötti illeszkedés gyakran tökéletlen marad.

A tanulmány új modellt is javasol, az Adaptive Tracking with Antagonistic Pleiotropy elvet, amely szerint a környezet gyors változásai gyorsabban kioltják az előnyös mutációkat, mint hogy azok elterjedhetnének. 

Így a molekuláris evolúció eredményei semlegesnek tűnnek, de valójában dinamikusan alkalmazkodnak. 

Ez a felfedezés új megvilágításba helyezi az evolúció működését, és arra ösztönzi a tudósokat, hogy a környezeti dinamika szerepét is figyelembe vegyék a genetikai változások vizsgálatakor.

A genetikai mutációkkal kapcsolatban az Origo a közelmúltban arról írt, hogy nem érez fájdalmat egy nő. Jo Cameron olyan ritka genetikai mutációval él, amelynek köszönhetően gyakorlatilag semmit sem érez – se fájdalmat, se félelmet, se szorongást. Most az orvosok tanulmányozzák az állapotát, hogy megtudják, hogyan segíthet ez a krónikus fájdalom kezelésében.

 

