Halálos csapda a lakásban: hatalmas bajt okozhat a rosszul elhelyezett tükör

Egy egyszerű tükör is hatalmas veszélyt rejthet, ha rossz helyre tesszük a lakásban. Az ablak közelében elhelyezett tükrök veszélyesek lehetnek, a napfény és az ívelt üvegfelületek együttesen ugyanis könnyedén tüzet okozhatnak – írja a DailyMail.

Könnyedén tüzet okozhat a rosszul elhelyezett tükör

Az Egyesült Királyságban nemrégiben kigyulladt egy ház, miután a tükörről visszaverődő napsugarak meggyújtották a függönyt. A lakók időben észlelték a tüzet, így személyi sérülés nem történt. A kiérkező tűzoltóknak sikerült megfékezniük a felcsapó lángokat.

De nem ez az első eset. Az év elején nagyító okozott tüzet egy essexi házban, míg tavasszal egy rosszul elhelyezett sminktükör miatt kapott lángra egy lakás Sussexben.

Szaunában halt meg a japán házaspár

Halálos baleset történt hétfőn Tokió Akaszaka városrészében, amikor tűz ütött ki egy privát szaunakabinban. A halálos kimenetelű szaunatűz Japán fővárosában, Tokióban történt 2025. 12. 15-én, hétfőn. Egy japán házaspár vesztette életét, amikor a Sauna Tiger nevű létesítmény egyik privát szaunakabinjában tűz ütött ki. A helyiségben tartózkodó 37 éves Matsuda Joko és 36 éves férje, Masanari nem tudtak kijutni a kabinból, és a helyszínen életüket vesztették. A rendőrség szerint elképzelhető, hogy egy meghibásodott ajtókilincs akadályozta meg a menekülésüket.

Halálos áldozata is volt a mezőtúri lakástűznek

Novemberben lángokba borult egy családi ház Mezőtúron, és bár a tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, egy férfi életét már nem tudták megmenteni. A tűzoltóság tájékoztatása szerint a halálos áldozatot követelő lakástűz okának feltárása érdekében vizsgálat indult.