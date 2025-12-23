Szigorít a nagy fapados légitársaság: duplán fizethetnek a kövérek

A túlsúlyos utasok repülését érintő szabályok jelentősen megváltoznak a világ egyik legnagyobb fapados légitársaságánál 2026 elejétől.

A Southwest légitársaság gépein két ülőhelyet kell fizetni a túlsúlyos utasoknak Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Két ülőhelyet kell fizetni a túlsúlyos utasoknak

Az amerikai Southwest Airlines 2026. január 27-től szigorítja a plus size utasokra vonatkozó ülőhely-szabályait. Azoknak, akik nem férnek el az ülés karfái között, előre meg kell vásárolniuk egy második jegyet.

A szabály nemcsak azokra vonatkozik, akik fizikailag nem férnek el az ülésben, hanem azokra is, akik a szomszédos ülés területére „átnyúlnak”.

Megszűnik az automatikus visszatérítés

A korábbi gyakorlattal szemben a légitársaság már nem biztosítja automatikusan az extra ülőhely árának visszatérítését. Visszatérítésre csak abban az esetben van esély, ha a járat induláskor nem telt házas, és mindkét jegyet azonos díjosztályban vásárolták meg.

Amennyiben az utas nem vesz előre második jegyet, a repülőtéren kötelezik erre. Ha addigra a járat betelik, az érintett utast egy későbbi járatra helyezik át.

A légitársaság egyértelművé tette: az üléskarfa számít a férőhely határának. Ez alapján dől el, hogy szükséges-e a második ülőhely megvásárlása.

Ugyanezen a napon megszűnik a nyitott ülésrend is, és bevezetik az előre kijelölt ülőhelyeket, ami szintén változást jelent az utasok számára.

A szabályszigorításokkal párhuzamosan a Southwest új, kényelmesebb utasteret és szélesebb üléseket vezet be a flottájában. A légitársaság szerint ezek a fejlesztések javítják az utazási élményt, miközben az új szabályok egyértelműbb kereteket teremtenek – írja a The Sun.

Egy korábbi cikkünkben beszámoltunk, hogy a Southwest Airlines a döntésével azt kockáztatja, hogy elveszíti a plus size utasok lojalitását az olyan hazai versenytársakkal szemben, amelyek szabályzata engedékenyebb a túlsúlyos utasokkal szemben. Ez pedig igen jelentős réteg, tekintve, hogy az elhízottak aránya az Egyesült Államokban folyamatosan növekszik. Egy 2023-as adat szerint az elhízott felnőttek aránya az Egyesült Államok minden államában meghaladta a 20%-ot.