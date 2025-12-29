Halálos tűz pusztított egy idősotthonban

2025. december 29-én, hétfőn az indonéziai Sulawesi (Celebesz) sziget északi részén, Manado városában történt az a tűz, amely egy egyszintes idősotthonban ütött ki a hajnali órákban. A lángok akkor csaptak fel, amikor a lakók többsége aludt, így sokan nem tudtak időben kimenekülni az épületből – tájékoztat az MTI.

Halálos tűz pusztított az idősotthonban (A kép illusztráció!)

Fotó: Pixabay / Pexels

A hatóságok közlése szerint a tragédia következtében tizenhat ember vesztette életét, további tizenöt túlélőt pedig Manado két kórházában ápolnak.

A mentés több órán át tartott

A környékbeli lakosok riasztották a tűzoltókat, akik hat tűzoltóautóval vonultak a helyszínre. Az oltási munkálatok több mint két órán keresztül tartottak, mire sikerült megfékezni a lángokat és biztonságossá tenni az épületet.

Tűz az idősotthonban – vizsgálják a kiváltó okokat

Az észak-sulawesi rendőrség elsődleges információi szerint a tragédiát elektromos meghibásodás okozhatta, azonban a hatóságok később közölték, hogy a pontos kiváltó okot még vizsgálják. A szakértők jelenleg is dolgoznak annak feltárásán, mi vezetett a gyorsan terjedő tűzhöz.

Kórházban ápolják a túlélőket

A tizenöt túlélőt két manadói kórházban helyezték el, ahol folyamatos orvosi megfigyelés alatt állnak. Az indonéz hatóságok hangsúlyozták, hogy mindent megtesznek a sérültek felépülése érdekében, valamint a hasonló esetek megelőzése céljából további ellenőrzéseket is kilátásba helyeztek.

Kapcsolódó tartalmaink:

Szörnyű baleset történt Indonéziában: legalább 16 ember életét vesztette, miután egy zsúfolt távolsági busz letért az útról és betonkorlátnak csapódva az oldalára borult Jáva szigetén. A jármű Jakarta felől tartott Yogyakartába, az ország egyik legnépszerűbb turisztikai központjába.Még nem tudni, hogy a buszbaleset áldozatai milyen állampolgárságúak.

Indonéziában már legalább 30 halálos áldozata van a Közép-Jávát sújtó földcsuszamlásoknak. A földcsuszamlás következtében még mindig több mint húsz embert keresnek, miközben a mentést az időjárás és az instabil terep is nehezíti.