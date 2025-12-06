Házak váltak a tűz martalékává: bozóttüzek miatt evakuálják a lakosságot

A lángok különösen Koolewong környékén okoztak drámai helyzetet, ahol percek alatt csaptak át a lakóépületekre. A tűz ellen küzdő tűzoltók szerint sok házhoz már akkor érkeztek, amikor azokat teljesen elborította a lángtenger – írja a Daily Mail.

1500 tűzoltóra volt szükség, hogy megpróbálják megfékezni a tüzet

Fotó: FKI

A tűz okozta károk és a mentés

A hatóságok több mint 1 500 tűzoltót és 300 járművet vezényeltek a helyszínre, hogy megfékezzék a megállíthatatlanul tomboló frontokat. A hőséggel és erős, kiszámíthatatlan szelekkel tarkított időjárás tovább rontotta a helyzetet, ezért

több településen evakuálást rendeltek el.

A Gosford RSL Klubban ideiglenes menedékhelyet nyitottak, miközben repülő egységek is csatlakoztak a küzdelemhez. A környéken a vasúti közlekedés is megbénult, mivel a lángok veszélyesen megközelítették a síntalpakat. A tűzvész ugyanakkor Ausztrália más államaiban is éreztette hatását: Tasmániában több mint hétszáz hektár égett le, és több épület vált a tűz martalékává.

Victoria és Nyugat-Ausztrália egyes körzeteiben szintén fokozott készenlétbe helyezték az egységeket az újabb tűzfészkek miatt. A meteorológusok szerint a hőség ugyan átmenetileg enyhülhet, de

a következő napokban ismét visszatérhet a forróság és vele együtt a fokozott kockázat.

A hatóságok mindenkit arra figyelmeztetnek, hogy kövessék a tűzoltóság utasításait, és szükség esetén azonnal hagyják el az érintett területeket.

Almost a dozen homes have been destroyed by bushfires across NSW coast, with train lines cut off and emergency warnings issued.https://t.co/lw8ORIuBW4 — Sky News Australia (@SkyNewsAust) December 6, 2025

Pokol a tavaszi forróság után: tomboló bozóttüzek pusztítanak a vidéken

Egy 2025. október végi hőhullám forróságával egyszerre több erdőtűz is kitört Ausztrália és Új-Zéland különböző térségeiben. A hőségrekordokat döntögető meleg, a sivatagi forró levegőt kísérő erős szelek és az aszályos viszonyok kedveztek a lángok gyors terjedésének. Az országok több részén elemi erejű tűzvészek alakultak ki, és tucatnyi ház, valamint erdőterület vált hamuvá.

Lángoló torony Sydneyben: percek alatt omlott össze a többemeletes épület

2023 májusában Sydneyben egy többemeletes épület hirtelen lángba borult, majd részben összeomlott, miközben a tűzoltók épp az ott rekedt embereket menekítették ki. A hatalmas füstoszlop és a robbanásszerű zajok megrázták a környéket, de súlyos sérülésről nem érkezett hír.