Házak váltak a tűz martalékává: bozóttüzek miatt evakuálják a lakosságot

A lángok különösen Koolewong környékén okoztak drámai helyzetet, ahol percek alatt csaptak át a lakóépületekre. A tűz ellen küzdő tűzoltók szerint sok házhoz már akkor érkeztek, amikor azokat teljesen elborította a lángtenger – írja a Daily Mail.
A tűz okozta károk és a mentés
A hatóságok több mint 1 500 tűzoltót és 300 járművet vezényeltek a helyszínre, hogy megfékezzék a megállíthatatlanul tomboló frontokat. A hőséggel és erős, kiszámíthatatlan szelekkel tarkított időjárás tovább rontotta a helyzetet, ezért
több településen evakuálást rendeltek el.
A Gosford RSL Klubban ideiglenes menedékhelyet nyitottak, miközben repülő egységek is csatlakoztak a küzdelemhez. A környéken a vasúti közlekedés is megbénult, mivel a lángok veszélyesen megközelítették a síntalpakat. A tűzvész ugyanakkor Ausztrália más államaiban is éreztette hatását: Tasmániában több mint hétszáz hektár égett le, és több épület vált a tűz martalékává.
Victoria és Nyugat-Ausztrália egyes körzeteiben szintén fokozott készenlétbe helyezték az egységeket az újabb tűzfészkek miatt. A meteorológusok szerint a hőség ugyan átmenetileg enyhülhet, de
a következő napokban ismét visszatérhet a forróság és vele együtt a fokozott kockázat.
A hatóságok mindenkit arra figyelmeztetnek, hogy kövessék a tűzoltóság utasításait, és szükség esetén azonnal hagyják el az érintett területeket.
Pokol a tavaszi forróság után: tomboló bozóttüzek pusztítanak a vidéken
Egy 2025. október végi hőhullám forróságával egyszerre több erdőtűz is kitört Ausztrália és Új-Zéland különböző térségeiben. A hőségrekordokat döntögető meleg, a sivatagi forró levegőt kísérő erős szelek és az aszályos viszonyok kedveztek a lángok gyors terjedésének. Az országok több részén elemi erejű tűzvészek alakultak ki, és tucatnyi ház, valamint erdőterület vált hamuvá.
