Hatalmas tűzeset pusztította el egy lakóház felső emeletét, a lángok egyre jobban terjednek – videó

Hatalmas tűzeset pusztít egy lakóházban New York Upper West Side negyedében. A lángok a tetőt is elérték, fekete füst gomolyog a hatszintes épületből, miközben törmelék hullik a járdára. Több tucat tűzoltó küzd a lángokkal, a környéket ellepték a mentőegységek – tájékoztat a The Sun.

A tűzeset egy lakóházban történt – Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Mi történt a tűzeset helyszínén, és hogyan zajlik az oltás?

A tűz az épület legfelső emeletén keletkezett, majd gyorsan terjedt lefelé. Az első riasztás helyi idő szerint reggel 8:20-kor érkezett, kezdetben hármas fokozatú besorolással, amelyet később négyes fokozatra emeltek. Helikopteres felvételeken jól látszik, hogy az épület bal oldala beomlott, és a hatodik emelet egy része is megsérült. A tűzoltók létrás autókról és a tetőről is próbálják megfékezni a lángokat.

Az épületben körülbelül 40 lakás található.

Milyen veszélyekkel és intézkedésekkel kell számolni a környéken?

A szomszédos épületek lakóit arra kérték, hogy tartsák zárva ablakaikat a veszélyes füst miatt. A környező utcákat lezárták, és a város sürgősségi igazgatósága fűtött buszokkal segíti a lakókat. A -4 Celsius fokos reggeli hideg tovább nehezíti a mentési munkát.

