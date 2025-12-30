Elmarad a tűzijáték több erdélyi településen – modern fényshow-val jön az újév

Erdélyben a helyi önkormányzatok bejelentették, hogy több erdélyi városban idén elmarad a tűzijáték. A döntés mögött állatvédelmi, környezetvédelmi, valamint gazdasági és szervezési okok is állnak. Kolozsváron immár második éve nem rendeznek hagyományos durrogtatást. A város főterén szervezett szilveszteri program koncertekkel, valamint drón- és lézershow-val várja az ünneplőket – tájékoztat az MTI.

Elmarad a tűzijáték – modern fényshow-val jön az újév (Illusztráció!)

Fotó: Jesse Echevarria / Unsplash

Tűzijáték helyett modern fényshow-k

Marosvásárhelyen is fény- és lézershow zárja az óévet, amelyet lemezlovasok fellépései előznek meg. A Székelyföld több városa szintén a csendesebb, környezetbarátabb megoldás mellett döntött.

Sepsiszentgyörgyön a lakosság véleményét is kikérték: egy önkormányzati felmérés szerint a válaszadók több mint 80%-a ellenezte a tűzijátékot.

A városvezetés ezért két látványos lézershow-val készül, hangsúlyozva, hogy a modern megoldás állatbarát és környezetkímélőbb.

Hol marad még el a durrogtatás?

Csíkszeredában szervezési okok miatt mondtak le a tűzijátékról, mivel a főtér infrastruktúrája nem felelt meg a nemrég szigorított előírásoknak. Székelyudvarhelyen és Kézdivásárhelyen gazdasági okokból nem lesz főtéri ünneplés, míg Nagykárolyban szintén anyagi megfontolásból marad el a szilveszteri tűzijáték.

Szatmárnémetiben, Brassóban és Besztercén ezzel szemben lézershow-val és fényjátékkal köszöntik az új esztendőt.

Az év utolsó napja minden esztendőben kiemelt időszak a hatóságok számára a balesetek megelőzése érdekében. A tűzijáték szilveszterkor csak a jogszabályok betartásával és megfelelő elővigyázatossággal használható, miközben egyre többen választják a csendesebb, környezetbarát évbúcsúztatást.

Az év első napjai nemcsak az új kezdetet, hanem látványos égi jelenségeket is tartogatnak az érdeklődők számára. A meteorraj január elején éri el csúcspontját, és a telihold ellenére is lenyűgöző fényjelenségeket ígér.