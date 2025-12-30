Sokkoló felvételek! Lecsúszott drogosként él az utcán az egykori Nickelodeon-sztár

Tylor Chase, a Ned titkosított iskola-túlélő útmutatója egykori szereplője a múlt héten 72 órás, kényszerű pszichiátriai megfigyelés alá került Kaliforniában. A tervek szerint ezt követően egy rehabilitációs intézménybe szállították volna, ám ez végül nem történt meg – írja a NewYorksPost.

Tylor Chase egykori Nickelodeon-sztárként vált ismertté — a segítői erőfeszítések ellenére ismét az utcán találták meg

Fotó: Northfoto/TheImageDirect.com

Tylor Chase-t elengedték, pedig önmagára is veszélyesnek tartották

Ismerősei szerint a hatóságok idő előtt elengedték, anélkül hogy értesítették volna azokat, akik a további ellátást megszervezték. Tylor Chase így rövid időn belül ismét Riverside utcáin kötött ki.

Segítői beszámolója szerint egy újabb mentális állapotfelmérés során is veszélyesnek ítélték önmagára nézve. Ennek ellenére nem vitték kórházba — sőt, szemtanúk szerint Tylor Chase a vizsgálat közben kábítószert fogyasztott, megfelelő ruházat és cipő nélkül, a hidegben.

Tylor Chase Evolution pic.twitter.com/ismC2yR48X — Modern History 𝕏 (@modernhistory) December 26, 2025

Az ügyben megszólalt Shaun Weiss is, aki saját függőségi múltja miatt különösen elkötelezett az egykori gyereksztár megsegítése mellett. Elmondása szerint jelenleg is próbálják elérni, hogy szakmai és politikai szinten is beavatkozás történjen.

Rövid remény, gyors visszaesés

Tylor Chase helyzete először egy TikTok-videó révén került nyilvánosságra, amelyből kiderült: hajléktalanként él, és súlyos drogfüggőséggel küzd. Egykori sorozatbeli kollégája, Daniel Curtis Lee ideiglenesen biztonságos környezetet biztosított számára, hotelbe vitte, és bizakodó üzenetet tett közzé.

🚨 EXCLUSIVE: Former Nickelodeon child star Tylor Chase was spotted back on the street Christmas Eve ... but this time a few fans were there to help him out.



🎥 Backgrid pic.twitter.com/AbhEp5IyFm — TMZ (@TMZ) December 25, 2025

A remény azonban nem tartott sokáig: Chase feldúlta a szállodai szobát, majd ismét eltűnt. Később egy üzlet mögött találták meg, ahol étel helyett inkább marihuánát kért, és zavaros kijelentéseket tett különféle gyógyszerekről.

Karácsonyi fordulat, majd újabb zuhanás

Karácsony napján úgy tűnt, végre valódi segítséghez jut: Tylor Chase kórházba került méregtelenítésre, segítői pedig bizakodva nyilatkoztak. Néhány nappal később azonban ismét az utcán bukkant fel, ami jól mutatja, mennyire törékeny a segítség rendszere az egykori gyereksztárok számára.

Egyre több kérdés a rendszer működéséről

Tylor Chase története újra rávilágít arra, milyen nehéz helyzetbe kerülhetnek azok, akik gyerekként kerülnek rivaldafénybe, majd felnőttként magukra maradnak. Barátai és rajongói továbbra is reménykednek abban, hogy sikerül hosszú távú megoldást találni — mielőtt végleg elfogyna az idő.