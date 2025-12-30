Sokkoló felvételek! Lecsúszott drogosként él az utcán az egykori Nickelodeon-sztár

Tylor Chase, a Ned titkosított iskola-túlélő útmutatója egykori szereplője a múlt héten 72 órás, kényszerű pszichiátriai megfigyelés alá került Kaliforniában. A tervek szerint ezt követően egy rehabilitációs intézménybe szállították volna, ám ez végül nem történt meg – írja a NewYorksPost.
Tylor Chase-t elengedték, pedig önmagára is veszélyesnek tartották
Ismerősei szerint a hatóságok idő előtt elengedték, anélkül hogy értesítették volna azokat, akik a további ellátást megszervezték. Tylor Chase így rövid időn belül ismét Riverside utcáin kötött ki.
Segítői beszámolója szerint egy újabb mentális állapotfelmérés során is veszélyesnek ítélték önmagára nézve. Ennek ellenére nem vitték kórházba — sőt, szemtanúk szerint Tylor Chase a vizsgálat közben kábítószert fogyasztott, megfelelő ruházat és cipő nélkül, a hidegben.
Az ügyben megszólalt Shaun Weiss is, aki saját függőségi múltja miatt különösen elkötelezett az egykori gyereksztár megsegítése mellett. Elmondása szerint jelenleg is próbálják elérni, hogy szakmai és politikai szinten is beavatkozás történjen.
Rövid remény, gyors visszaesés
Tylor Chase helyzete először egy TikTok-videó révén került nyilvánosságra, amelyből kiderült: hajléktalanként él, és súlyos drogfüggőséggel küzd. Egykori sorozatbeli kollégája, Daniel Curtis Lee ideiglenesen biztonságos környezetet biztosított számára, hotelbe vitte, és bizakodó üzenetet tett közzé.
A remény azonban nem tartott sokáig: Chase feldúlta a szállodai szobát, majd ismét eltűnt. Később egy üzlet mögött találták meg, ahol étel helyett inkább marihuánát kért, és zavaros kijelentéseket tett különféle gyógyszerekről.
Karácsonyi fordulat, majd újabb zuhanás
Karácsony napján úgy tűnt, végre valódi segítséghez jut: Tylor Chase kórházba került méregtelenítésre, segítői pedig bizakodva nyilatkoztak. Néhány nappal később azonban ismét az utcán bukkant fel, ami jól mutatja, mennyire törékeny a segítség rendszere az egykori gyereksztárok számára.
Egyre több kérdés a rendszer működéséről
Tylor Chase története újra rávilágít arra, milyen nehéz helyzetbe kerülhetnek azok, akik gyerekként kerülnek rivaldafénybe, majd felnőttként magukra maradnak. Barátai és rajongói továbbra is reménykednek abban, hogy sikerül hosszú távú megoldást találni — mielőtt végleg elfogyna az idő.
Évek óta munkanélküli az egykori gyereksztár
A Disney egykori sztárja, Hilary Duff különös posztott tett közzé, „munkanélküliként" hivatkozott magára.
Tönkrement, öngyilkos lett jó pár egykori gyereksztár
Számos gyereksztárt láttunk már felnőni: voltak, akik a korai sikereikre alapozva szép karriert tudtak csinálni, sokan azonban elkallódtak idősebb korukra, esetleg drogbalhékba, rendőrségi ügyekbe keveredtek, netán öngyilkosok lettek, vagy csak simán eltűntek a süllyesztőben. Bemutatunk pár egykori gyereksztárt, akinek nem a legszerencsésebben alakult a sorsa.