Új emberi ősfaj? Különleges leletre bukkantak tudósok

A tudományos vita középpontjába került fosszília a Little Foot néven ismert csontváz, amely a világ egyik legteljesebb emberelőd-maradványa. A dél-afrikai lelet elemzése során ausztrál kutatók arra jutottak, hogy a csontok jellemzői nem illeszkednek maradéktalanul a korábban ismert fajokhoz, ami új kérdéseket vet fel az evolúció korai szakaszáról és az emberi fejlődés lehetséges elágazásairól - tájékoztat a The Guardian.
Új emberelőd lehet a Little Foot fosszília?
A legfrissebb kutatások szerint erre komoly esély van. A szakértők úgy vélik, hogy a Little Foot csontváz olyan sajátos jegyeket hordoz, amelyek nem egyeznek sem az Australopithecus africanus, sem az Australopithecus prometheus eddig ismert példányaival. Ez felveti annak lehetőségét, hogy egy eddig nem azonosított emberelőd-fajról van szó.
A lelet különlegessége elsősorban kivételes épségében rejlik. A csontváz szinte teljes egészében fennmaradt, ami rendkívül ritka az ilyen korú fosszíliák esetében. Ez lehetővé teszi, hogy a kutatók pontosabban vizsgálják az egykori testfelépítést, mozgást és evolúciós kapcsolatokat.
Miben tér el a Little Foot az Australopithecus africanustól?
A kutatók több eltérést is azonosítottak, elsősorban a koponya hátsó részén. A tarkótájék formája és arányai eltérnek az Australopithecus africanus ismert példányaitól, ami azért különösen jelentős, mert ez a terület az evolúció során általában lassan változik, így fajszintű különbségekre utalhat.
Hol találták meg a Little Foot csontvázat?
A csontvázat a dél-afrikai Sterkfontein barlangrendszerben fedezték fel. A fosszília feltárása több mint húsz évig tartott, és már a kezdetektől kiemelt jelentőségűnek számított a paleoantropológiai kutatásokban.
Teljesen átírhatja a történelemkönyveket ez a Mexikóban talált 1500 éves koponya
Egészen különleges régészeti leleten dolgoznak mexikói kutatók. Egy szinte tökéletesen négyzet alakúra formált, 1500 éves koponya került elő a Sierra Madre Oriental hegyei közül, Tamaulipas államban. A felfedezés nemcsak rendkívül ritka, hanem új fényt vet a régió ősi kultúráira.
Megdöbbentő lelet: Jézus freskója került elő egy föld alatti sírból
Egy rendkívüli régészeti felfedezés hívta fel magára a figyelmet Törökországban, amely új információkkal szolgál a korai kereszténység vizuális világáról. Jézus alakja egy harmadik századi ókori freskón jelent meg, méghozzá olyan ikonográfiával, amely szoros kapcsolatban áll a Biblia szövegeivel és az első keresztény közösségek hitvilágával.
A lelet korát eredetileg mintegy 3,67 millió évre becsülték, ám egyes kutatók szerint ennél fiatalabb lehet, akár 2,8 millió éves is. Az eltérő datálási módszerek és értelmezések miatt a pontos kor továbbra is vita tárgyát képezi a tudományos közösségben.