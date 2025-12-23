UFO-t jelentett egy pilóta – hátborzongató felvétel készült az esetről

A most újra felkapott eset egy, a YouTube-on közzétett hangfelvétel alapján került ismét reflektorfénybe, amely egy UFO észlelés részleteit rögzíti. A videót a VASAviation csatorna osztotta meg, és azon hallható, ahogy a pilóta a UFO miatt kapcsolatba lép a Rhode Island T. F. Green International Airport légi irányításával – írja a FoxNews.

UFO-észlelés repülés közben — a pilóta szerint az ezüst henger mozdulatlanul lebegett a repülőgép szárnya mellett, miközben a légi irányítás is megdöbbent. Fotó:Illusztráció/Unplash

A pilóta elmondása szerint a repülőgép jobb szárnya mellett egy kisméretű, ezüstszínű, henger alakú tárgy jelent meg, amely látszólag mozdulatlanul lebegett a levegőben.

„Úgy tűnik, mintha állna a levegőben” — jelentette a pilóta. „Egy kis ezüst henger volt, semmi nem volt hozzáerősítve.”

Nem volt drón, nem volt léggömb

A légiforgalmi irányítók azonnal rákérdeztek, hogy drón vagy léggömb lehetett-e az objektum, ám a pilóta ezt határozottan kizárta. Elmondása szerint nem látott sem kábelt, sem meghajtást, és az objektum nem viselkedett hagyományos repülő eszközként.

A UFO a beszámoló szerint 3 500 láb (kb. 1 070 méter) magasságban haladt a Piper PA-32RT-300T Turbo Lance II típusú repülőgép mellett, majd rövid idő után eltűnt a látótérből.

A rádióforgalmazás során a földi irányítás egyik tagja csak ennyit mondott:

„Ez elég hátborzongató.”

Majd egy félkomoly megjegyzés is elhangzott: „Sok szerencsét az idegenekhez”.

Mit mond a hatóság a UFO-észlelésekről?

Az Federal Aviation Administration (FAA) megerősítette, hogy minden UFO- vagy UAP-észlelést dokumentálnak, amennyiben azt pilóta jelenti a légiforgalmi irányításnak.

A hatóság közlése szerint:

minden pilótajelentést rögzítenek,

ha radaradat vagy más bizonyíték is alátámasztja az észlelést,

az információkat továbbítják az UAP Task Force részére.

Az FAA hangsúlyozta, hogy több amerikai kormányzati szerv is párhuzamosan vizsgálja az azonosítatlan légi jelenségeket, és az együttműködés folyamatos.

Egyre több pilóta szólal meg

A rádióbeszélgetés során más pilóták is bekapcsolódtak, egyikük így fogalmazott:„Én hinni akarok neki.”

Az eset újabb példája annak, hogy a UFO-észlelések nem csak civil beszámolók, hanem egyre gyakrabban képzett pilóták tapasztalatai alapján kerülnek napvilágra — sokszor olyan részletekkel, amelyeket a szakértők sem tudnak egyértelműen megmagyarázni.