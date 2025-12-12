Szörnyű tragédia: négy újszülött került életveszélybe, kettőt nem sikerült megmenteni

Súlyos esetek miatt indult rendőrségi vizsgálat a csehországi Litoměřice városának szülészeti klinikáján, miután egyetlen nap leforgása alatt két újszülött életét vesztette. Az intézményt mindössze három hónappal korábban adták át, és a megnyitáskor a modern felszereltséget, valamint a magas szintű ellátást hangsúlyozták.
A rendelkezésre álló információk szerint 24 órán belül összesen négy újszülöttnél lépett fel életveszélyes állapot, mindannyiukat újra kellett éleszteni. Két csecsemő azonban az ellátás ellenére meghalt. Az újszülött halál körülményei egyelőre tisztázatlanok, a hatóságok jelenleg is vizsgálják, pontosan mi történhetett a szülések során vagy közvetlenül utánuk.
A kórház vezetése az esetek nyilvánosságra kerülése után azonnali intézkedéseket tett: ideiglenesen felfüggesztették a szülőszoba vezetőjét, valamint az ügyeletes orvost is. A klinika közlése szerint belső vizsgálat indult annak megállapítására, történt-e szakmai mulasztás vagy szabálytalanság.
Újszülött halál eseteiben rendőrségi és szakmai vizsgálat zajlik
A Bild információi szerint a kritikus időszakban nemcsak az újszülöttek kerültek veszélybe, az egyik édesanya állapota is életveszélyessé vált, bár később stabilizálódott. A kórház ennek ellenére azt közölte, hogy az intézmény továbbra is teljes kapacitással működik, és biztosítja a páciensek számára a lehető legbiztonságosabb szülészeti ellátást.
A rendőrség megerősítette a nyomozás tényét, de részleteket egyelőre nem hozott nyilvánosságra. A cseh orvostársaság, a JE Purkyně ugyanakkor úgy fogalmazott: két újszülött halála egyetlen napon belül nem tekinthető puszta véletlennek, és mindenképpen alapos, független és átlátható vizsgálatra van szükség az összes körülmény feltárásához.
