Jön az elképzelhetetlen: Trump és Zelenszkij megállapodása után sokkban Európa

Az Ukrajna béketerv új változata a korábbinál jóval keményebb biztonsági elemeket tartalmaz, és világos üzenetet küld: a jövőben nem ismétlődhet meg az, ami 2014-ben vagy 2022-ben történt. A javaslat középpontjában egy megerősített ukrán hadsereg, európai katonai jelenlét és az amerikai hírszerzési háttér áll, miközben Oroszország továbbra sincs bevonva a tárgyalásba – írja a New York Times.

Ukrajna béketerv: nyugati katonák jöhetnek, Moszkva kimarad

Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo

A Berlinben zajló egyeztetéseken amerikai és európai diplomaták lényegében két dokumentumról állapodtak meg, amelyek a tervezett biztonsági garancia alapját adnák. A cél egy tűzszünethez vezető megállapodás előkészítése, amely azonban Ukrajna számára fájdalmas politikai döntésekkel járhat, beleértve a területi engedményeket és a NATO-csatlakozásról való lemondást is. Ursula von der Leyen szerint a folyamat előrehaladt, mert Ukrajna, Európa és az Egyesült Államok álláspontja most ritkán látott módon közeledett egymáshoz.

Katonai erő és európai jelenlét Ukrajnában

A tervezet egyik kulcseleme az ukrán hadsereg békeidőszaki létszámának 800 ezer fő körül tartása, korszerű felszereléssel és folyamatos kiképzéssel. Ez önmagában is elrettentő erőként szolgálna Oroszországgal szemben, különösen annak fényében, hogy Németország teljes aktív állománya ennek töredéke.

A dokumentumok szerint mindez csak folyamatos nyugati pénzügyi és technikai garancia mellett tartható fenn.

A tervek szerint emellett európai vezetésű katonai erők is megjelennének Ukrajna területén, elsősorban az ország nyugati részén. Feladatuk a légtér és a tengeri útvonalak biztosítása lenne, távol a frontvonaltól, de elég közel ahhoz, hogy újabb orosz agresszió esetén azonnali politikai és katonai kockázatot jelentsenek Moszkva számára. Volodimir Zelenszkij szerint több ország már jelezte készségét a részvételre, és minden szereplő pontosan ismeri a saját vállalásait.

Amerikai hírszerzés, de nincs amerikai katona

A béketerv másik pillére az amerikai támogatás, amely nem csapatküldést, hanem hírszerzési, megfigyelési és ellenőrzési szerepet jelentene. Az Egyesült Államok vezetné azt a mechanizmust, amely figyelné a tűzszünet betartását, és korai riasztást adna egy esetleges orosz csapatmozgásról vagy provokációról.