Putyin ezzel a lépéssel porig alázza Brüsszelt – itt bizony kő kövön nem marad!

Oroszország jogi offenzívával válaszol arra, hogy az európai országok az orosz befagyasztott vagyonból akarják finanszírozni Ukrajna hadseregét és gazdaságát. A moszkvai jegybank már be is perelte az Eurocleart, miközben az orosz vezetés szerint az EU ezzel nyílt lopást követ el. Kijev közben kifogyóban van a pénzből: közel négy év totális háború után Ukrajna 135 milliárd eurós költségvetési lyukat próbál betömni, amit Brüsszel a befagyasztott orosz pénzekkel töltene fel – írta meg a BBC pénteken.

Feszül a hurok Ukrajna körül

Fotó: AFP

Az orosz vagyon a tét: EU és Ukrajna a brüsszeli csúcson

Az EU-ban 210 milliárd eurónyi orosz vagyon áll zárolva, ennek nagy részét az Euroclear kezeli. Brüsszel úgy hivatkozik erre, mint „reparációs hitelre”, ami Ukrajna gazdaságát tartaná életben. Zelenszkij szerint „csak igazságos”, ha Oroszország pénzéből építik újjá azt, amit az orosz csapatok leromboltak. Európai vezetők, köztük a német kancellár is arról beszélnek, hogy ezek az összegek segítik Ukrajnát a jövőbeli orosz támadások kivédésében.

Belgium azonban komoly kockázatokat lát.

Attól tart, hogy az egész mechanizmus egy esetleges orosz megtorlás esetén rájuk zúdítja a több száz milliárdos számlát, hiszen az Euroclear belga intézmény. A cég vezetése arra figyelmeztet, hogy a lépés az egész globális pénzügyi rendszert megingathatja. Eközben Belgium saját területén is több mint 16 milliárd eurónyi orosz vagyont tartanak befagyasztva.

Az EU most időversenyt fut: a jövő heti csúcson politikai döntést akarnak, Belgium viszont még mindig nem nyugodt. Bár Brüsszel garantálná, hogy Belgium védve lesz minden pénzügyi visszacsapástól, a belga kormány jogi és gazdasági aggályai továbbra is erősek. A keleti tagállamok siettetik a megállapodást, mert szerintük ez az egyetlen „reális és finanszírozható” megoldás Ukrajna életben tartására.

Közben Washington is más terveket dédelget az orosz vagyon felhasználásáról, ami új geopolitikai feszültségeket hoz. Brüsszel ezért most rögzítené az eszközök befagyasztását határozatlan időre, hogy senki – még az USA sem – nyúlhasson hozzá könnyedén.