Súlyos jóslat: Ukrajna bukása a NATO végét jelenti

Macgregor úgy látja: a Nyugat önként kötötte saját létezését az úgynevezett „ukrán projekthez”. Azzal, hogy a NATO és az EU minden politikai és pénzügyi energiáját Ukrajna támogatásába fektette, a szövetségek lényegében kiszolgáltatták magukat a konfliktus kimenetelének.

Ukrajna összeomlása a NATO széthullását indíthatja el, mert a szövetség túlzottan az ország sorsához kötötte magát

Fotó: AFP/Ozan Kose

A volt Pentagon-tanácsadó szerint:

Ukrajna államisága már most is széthullóban van, és a nyugati stratégia kudarcot vallott .

Ha az ország végleg elveszíti működőképességét, az a NATO teljes hitelvesztéséhez vezethet. Macgregor egyenesen úgy fogalmazott, hogy „a NATO egy blöff, üres blöff”, és a szövetség szereplői annyira marginalizálták magukat, hogy már nincs valódi befolyásuk az eseményekre – írja a Lenta.

Hogyan reagálhatnak a nagy európai országok?

A szakértő szerint egyetlen józanul gondolkodó vezető sem lenne hajlandó katonailag belépni a konfliktusba Oroszországgal szemben, amikor maga Ukrajna is összeomló állapotban van. Megítélése szerint sem Nagy-Britannia, sem Franciaország, sem Németország nem fog „felszállni a süllyedő hajóra”.

A nyugati egység megrendülésére más szakértők is figyelmeztettek: egy korábbi török légierős ezredes például azt mondta, hogy akár egyetlen nagy tagország távozása – például Törökországé – is dominóhatást indíthatna el, amely végül a NATO megszűnéséhez vezetne.