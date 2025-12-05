Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

Ukrajna

Súlyos jóslat: Ukrajna bukása a NATO végét jelenti

Tegnap, 6:17
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Douglas Macgregor, a Pentagon korábbi tanácsadója rendkívül súlyos jóslatot fogalmazott meg a nyugati szövetségi rendszerrel kapcsolatban. Véleménye szerint az ukrajnai konfliktus már most is megrendítette a NATO és az Európai Unió alapjait, és ha Ukrajna végleg összeomlik, akkor a teljes nyugati struktúra széteshet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaEUkonfliktusNATOszövetség

Macgregor úgy látja: a Nyugat önként kötötte saját létezését az úgynevezett „ukrán projekthez”. Azzal, hogy a NATO és az EU minden politikai és pénzügyi energiáját Ukrajna támogatásába fektette, a szövetségek lényegében kiszolgáltatták magukat a konfliktus kimenetelének.

VolodimirZelenszkij, Volodimir Zelenszkij, Ukrajna
Ukrajna összeomlása a NATO széthullását indíthatja el, mert a szövetség túlzottan az ország sorsához kötötte magát
Fotó: AFP/Ozan Kose

A volt Pentagon-tanácsadó szerint: 

Ukrajna államisága már most is széthullóban van, és a nyugati stratégia kudarcot vallott

Ha az ország végleg elveszíti működőképességét, az a NATO teljes hitelvesztéséhez vezethet. Macgregor egyenesen úgy fogalmazott, hogy „a NATO egy blöff, üres blöff”, és a szövetség szereplői annyira marginalizálták magukat, hogy már nincs valódi befolyásuk az eseményekre – írja a Lenta.

Hogyan reagálhatnak a nagy európai országok?

A szakértő szerint egyetlen józanul gondolkodó vezető sem lenne hajlandó katonailag belépni a konfliktusba Oroszországgal szemben, amikor maga Ukrajna is összeomló állapotban van. Megítélése szerint sem Nagy-Britannia, sem Franciaország, sem Németország nem fog „felszállni a süllyedő hajóra”.

A nyugati egység megrendülésére más szakértők is figyelmeztettek: egy korábbi török légierős ezredes például azt mondta, hogy akár egyetlen nagy tagország távozása – például Törökországé – is dominóhatást indíthatna el, amely végül a NATO megszűnéséhez vezetne.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!