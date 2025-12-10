Kiszivárgott az ukrán béketerv – nagyon súlyos dolgok vannak benne

A tárgyalások részleteit ismerő amerikai források szerint Ukrajna EU-csatlakozás akár 2027-re is megvalósulhat, ami példátlanul gyors döntést jelentene az Európai Unió történetében. A terv mögött álló washingtoni diplomaták úgy vélik, a folyamat felgyorsítása új lendületet adhat az ukrajnai háborút lezáró megállapodásnak, miközben Washington azt is biztosítani akarja, hogy a békefolyamat ne rekedjen meg a politikai viták miatt.

Ukrajna EU-csatlakozása: már 2027-ben befogadhatják az unióba?

Fotó: AFP

A The Washington Post által idézett amerikai és ukrán illetékesek szerint Kijev támogatja a javaslatot, bár több uniós ország – különösen azok, amelyek érzékenyen reagálnak az EU bővítésének gyorsítására – komoly aggodalmakat fogalmaztak meg.

A lap szerint Brüsszel úgy látja, a gyors uniós tagság serkentené a kereskedelmet és a befektetéseket, miközben hatékonyabb eszközöket adna Ukrajna kezébe a korrupció visszaszorítására. A békefolyamat részeként olyan javaslat is előkerült, amely egy a teljes tűzszüneti vonalat lefedő demilitarizált övezet létrehozását írná elő Donyecktől egészen Herszonig és Zaporizzsjáig. Ezt egy második, még mélyebb övezet is követné, ahol a nehézfegyverzet teljes tilalma lenne érvényben – hasonlóan a két Korea közötti demilitarizált zónához.

A tárgyalásokon további meghökkentő ötletek is felmerültek: ilyen például a zaporizzsjai atomerőmű esetleges amerikai felügyelet alá helyezése. A békepartnerek szerint ez növelné a biztonságot, csökkentené a katonai kockázatokat, és stabilizálná a térséget.

Merész javaslatok, bizonytalan fogadtatás

A The Washington Post elemzése szerint a javaslat „politikai földrengést” okozhat mind Ukrajnában, mind az Európai Unióban. Egyes országok attól tartanak, hogy az EU hirtelen bővítése túl nagy terhet róna a közösségi intézményekre, miközben mások úgy látják, hogy a gyors integráció a béke záloga lehet.

A döntések ugyanakkor még messze nem véglegesek, de a mostani kiszivárgás jól mutatja, hogy az amerikai diplomácia új lendületet próbál adni a háború lezárásának.