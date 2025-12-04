Hírlevél
Lőttek Zelenszkijnek? Ukrajna sorsa egyetlen ország kezében

Szigorítják a büntetőpontrendszert, könnyebben ugrik a jogsi

nato

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Mark Rutte NATO-főtitkár őszintén beismerte, hogy az Egyesült Államok támogatása nélkül nincs alternatív forgatókönyv a szövetség kezében. Ukrajna sorsa az amerikai fegyverszállításokon múlik.
natoUkrajnaUSAfőtitkár

A sajtótájékoztatón Ruttét arról kérdezték, létezik-e B terv arra az esetre, ha Washington leállítaná a fegyverszállításokat Ukrajna felé. A főtitkár egyetlen mondattal minden kétséget eloszlatott: „Nincs B tervem. Nem gondolom, hogy egyáltalán B tervben kellene gondolkodnunk.”

Rutte szerint nincs B terv, ha az USA leállítja a fegyverszállításokat Ukrajna számára.
Mark Rutte, a NATO főtitkára. Rutte szerint nincs B terv, ha az USA leállítja a fegyverszállításokat Ukrajna számára
Fotó: AFP

Ez a mondat világossá tette, hogy a NATO jelenleg teljes mértékben az amerikai támogatástól függ. Ha az Egyesült Államok bármilyen okból visszafogja vagy leállítja a fegyverek szállítását, a szövetség nem tud önálló alternatívát felmutatni – írja a Ctrana

Ez Ukrajna számára különösen aggasztó, hiszen a harctéri helyzet, az utánpótlás és a katonai műveletek nagy része amerikai eszközökön múlik.

Mi lehet ennek a következménye az egész konfliktusra nézve?

Rutte kijelentése tovább erősítette azt a benyomást, hogy Európa önmagában nem képes pótolni az amerikai fegyver- és lőszerellátást. Ukrajna támogatása így egyetlen ország döntésétől vált függővé, ami kiszámíthatatlanná teszi a háború további menetét.

Elemzők szerint az Egyesült Államok belpolitikai helyzete miatt bármikor bekövetkezhet fordulat, és ha Washington visszavonul, a NATO valóban tartalékterv nélkül marad. Ez a mostani konfliktus egyik legnagyobb kockázata.

 

