Lőttek Zelenszkijnek? Ukrajna sorsa egyetlen ország kezében

A sajtótájékoztatón Ruttét arról kérdezték, létezik-e B terv arra az esetre, ha Washington leállítaná a fegyverszállításokat Ukrajna felé. A főtitkár egyetlen mondattal minden kétséget eloszlatott: „Nincs B tervem. Nem gondolom, hogy egyáltalán B tervben kellene gondolkodnunk.”

Mark Rutte, a NATO főtitkára. Rutte szerint nincs B terv, ha az USA leállítja a fegyverszállításokat Ukrajna számára

Fotó: AFP

Ez a mondat világossá tette, hogy a NATO jelenleg teljes mértékben az amerikai támogatástól függ. Ha az Egyesült Államok bármilyen okból visszafogja vagy leállítja a fegyverek szállítását, a szövetség nem tud önálló alternatívát felmutatni – írja a Ctrana.

Ez Ukrajna számára különösen aggasztó, hiszen a harctéri helyzet, az utánpótlás és a katonai műveletek nagy része amerikai eszközökön múlik.

Mi lehet ennek a következménye az egész konfliktusra nézve?

Rutte kijelentése tovább erősítette azt a benyomást, hogy Európa önmagában nem képes pótolni az amerikai fegyver- és lőszerellátást. Ukrajna támogatása így egyetlen ország döntésétől vált függővé, ami kiszámíthatatlanná teszi a háború további menetét.

Elemzők szerint az Egyesült Államok belpolitikai helyzete miatt bármikor bekövetkezhet fordulat, és ha Washington visszavonul, a NATO valóban tartalékterv nélkül marad. Ez a mostani konfliktus egyik legnagyobb kockázata.