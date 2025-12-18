Trump fontos bejelentést tett: közelebb kerülhet az ukrajnai háború békéje

Donald Trump egy sajtóeseményen úgy fogalmazott: „közel vannak” a felek a rendezéshez. Az amerikai elnök kijelentéséről a RIA Novosti számolt be. Trump szerint az elmúlt időszak fejleményei alapján most olyan szakaszba érkezhetett a folyamat, amely esélyt adhat az ukrajnai háború békéjének elérésére – számolt be a Lenta.ru.

Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo

Közel lehet az ukrajnai háború békéje

Donald Trump korábban is többször utalt arra, hogy az ukrajnai konfliktus diplomáciai úton rendezhető. Mostani nyilatkozatában ugyanakkor elismerte, hogy továbbra is komoly feszültségek húzódnak Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között.

Az elnök hangsúlyozta, hogy szerinte hamarosan előrelépés történhet, ugyanakkor részleteket nem közölt a lehetséges megállapodás tartalmáról.

Trump szerint ezek a nézetkülönbségek nem tűntek el, de úgy látja, a jelenlegi helyzet mégis lehetőséget teremthet arra, hogy a felek tárgyalóasztalhoz üljenek, és megkezdődjön az ukrajnai háború békés rendezésének folyamata.

Kupjanszk, 2025. december 12. Az ukrán elnöki sajtószolgálat videójáról készített képen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kelet-ukrajnai Harkivi területen fekvő Kupjanszkba vezető úton, a város határában 2025. december 12-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt. MTI/AP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Fotó: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Az amerikai elnök nyilatkozata újabb találgatásokat indított el a nemzetközi politikában azzal kapcsolatban, valóban közelebb került-e a béke Ukrajna és Oroszország között. Trump szavai szerint a folyamat még törékeny, de szerinte most először látszik valódi esély arra, hogy a háború lezárása felé történjen elmozdulás.

Trump: Azt teszem, amit még soha egyetlen politikus sem tett

Fotó: AFP

Ukrajnai béketerv

Egyre konkrétabb formát ölt az Ukrajna jövőjéről szóló nyugati megállapodás, amely katonai elrettentésre és nem diplomáciai ígéretekre épül. A béketerv amerikai és európai támogatással számol, miközben Oroszországot egyelőre teljesen kihagyják a folyamatból.

Trump nem vár tovább: határidőt szabott az ukrajnai békének

Donald Trump nem titkolja, hogy minél előbb le akarja zárni az ukrajnai háborút, és ehhez konkrét céldátumot is kijelölt. A nyugati sajtó szerint Trump azt szeretné, ha a megállapodás még az új év előtt megszületne, ami komoly vitákat váltott ki Washingtonban és Európában is.