Trump embere Putyinnal egyeztetett, majd Kijevvel zárta le a titkos dealt

Az amerikai és ukrán delegáció többlépcsős egyeztetései új szakaszba léptek: Washington és Kijev már a biztonsági keretekről, a visszatartó eszközökről és Ukrajna háború utáni újjáépítéséről is megállapodott.
UkrajnaháborúEgyesült ÁllamokWashington

Az amerikai és ukrán delegáció szombaton, december 6-án folytatja a tárgyalásokat. Erről december 5-én számolt be az X közösségi oldalon (korábbi Twitter) Stephen Witkoff, az amerikai elnök, Donald Trump különmegbízottja.

ukrán
Amerikai-ukrán egyeztetések zajlanak.
Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo

Amerikai-ukrán egyeztetések: mi zajlik a háttérben?

„A felek holnap ismét összeülnek, hogy folytassák a megbeszéléseket” – áll a közlésben.

Emellett kiderült, hogy Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára azt mondta: Kijev olyan rendezést szorgalmaz, amely garantálja az ország függetlenségét, a lakosság biztonságát és a „demokratikus jövő” lehetőségét.

A találkozó résztvevői áttekintették az Egyesült Államok és az orosz fél legutóbbi kapcsolatfelvételének eredményeit, valamint azokat a lehetséges lépéseket, amelyek elvezethetnek a harci cselekmények lezárásához. Az amerikai és ukrán képviselők megállapodtak a jövőbeli biztonsági intézkedések kereteiről és a visszatartó eszközök listájáról.

A tárgyalások külön blokkjában Ukrajna háború utáni újjáépítése került terítékre. Szó volt az amerikai ukrán gazdasági kezdeményezésekről és a hosszú távú rekonstrukciós projektekről is.

Stephen Witkoff december 3-án találkozott Oroszország elnökével, Vlagyimir Putyinnal. A megbeszélés nagyjából öt órán át tartott.

Ukrán médiumok arról számoltak be, hogy az ukrán és amerikai delegációk rendezési tárgyalásai december 5-én Miamiban értek véget. Ugyanaznap Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója kijelentette: Oroszország az Egyesült Államoktól várja az egyeztetések eredményeit.

Az amerikai külügyminisztérium december 6-án közölte, hogy az Egyesült Államok megállapodott az ukrán delegációval a biztonsági intézkedések kereteiről. Hozzátették, hogy az amerikaiak és ukránok a tartós békéhez szükséges visszatartó eszközöket is megvitatták.

 

