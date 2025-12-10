Döbbenetes fordulat! Zelenszkij bejelentése sokkolta a világot

Az olaszországi sajtótájékoztatón az államfő határozottan reagált azokra a vádakra, amelyek szerint a kormány „ragaszkodik a hatalmához”, és emiatt húzódna a háború lezárása. Zelenszkij szerint ezek az állítások „abszolút inadekvátak”, és a valóság az, hogy Ukrajna csak akkor tud törvényes és hiteles voksolást tartani, ha az állampolgárok testi épsége nincs veszélyben - írja az RBC Ukraine.

Ukrán választás: Zelenszkij 60–90 napon belül voksolna, ha Washington és Európa garantálja a biztonságot

Fotó: AFP/Ozan Kose

A beszélgetésben kitért arra is, hogy két feltétel nélkül nem lehet választást kiírni: mindenekelőtt a biztonsági garantált feltételek megteremtése, másrészt a jogi alapok, vagyis a háborús helyzetben alkalmazandó választási szabályok módosítása.

Az elnök hangsúlyozta: nyíltan kéri Washingtont és európai partnereit, hogy teremtsék meg a szavazás feltételeit. Szerinte ha az Egyesült Államok és Európa közösen vállal garanciát a választási biztonság megteremtésére, akkor 60–90 napon belül készen állnak a voksolásra. A külső támogatás nélkül viszont egyetlen település, egyetlen választó sem lenne teljes védelem alatt, miközben az orosz rakétatámadások továbbra is rendszeresek.

A háború miatt jelenleg érvényben lévő hadiállapot komoly korlátozásokat jelent a politikai életre és a kampányolásra is. Ezért Zelenszkij felszólította az ukrán parlament képviselőit, hogy készítsék el a szükséges módosításokat a választási törvényben, még az ő hazaérkezése előtt. Mint mondta: „Holnap Ukrajnában leszek, várom a partnerek és a képviselők javaslatait, és készen állok a választásokra.”

A nyilatkozat egyértelműen jelzi, hogy az ukrán vezetés szerint a voksolás nem politikai akaraton, hanem a választási biztonság garantálásán múlik – erre pedig csak a nyugati partnerek bevonásával van esély.