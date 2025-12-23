Putyin súlyos döfést vitt be: ez nagyon fájhat Zelenszkijnek

Az ukrán fegyveres erők kivonultak a heves harcok színterévé vált kelet-ukrajnai Szeverszk városából, miközben az orosz hadsereg lassan, de folyamatosan halad előre. Az ukrán hadsereg közlése szerint a visszavonulás célja az volt, hogy megőrizzék a katonák életét és az egységek harcképességét, mivel az orosz erők jelentős létszámfölényben vannak – írta meg a BBC.

Visszavonultak az ukrán csapatok, Moszkva erőfölénybe került. (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Újabb ukrán város dőlt el

Szeverszk elfoglalásával Oroszország közelebb került a Donyeck megye utolsó, még ukrán kézen lévő erődrendszeréhez, Szlavjanszkhoz és Kramatorszkhoz. A város a háború előtt mintegy 11 ezer lakosnak adott otthont, mára azonban szinte teljesen megsemmisült a hónapokig tartó harcokban.

Moszkva már két héttel korábban bejelentette Szeverszk elfoglalását, amit akkor Kijev még cáfolt. Jelenleg Oroszország ellenőrzi Donyeck megye mintegy 75 százalékát, valamint a szomszédos Luhanszk régió csaknem egészét. A két terület együtt alkotja a Donbaszt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök többször hangsúlyozta, hogy az ukrán csapatoknak ki kell vonulniuk a teljes Donbaszból, ellenkező esetben Oroszország katonai úton szerzi meg az ellenőrzést. Kompromisszumról ebben a kérdésben Moszkva nem kíván tárgyalni.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre eközben egyre nagyobb nyomás nehezedik Washington részéről. Donald Trump amerikai elnök a béketárgyalások során a Donbasz átadását sürgeti, amit Kijev eddig elutasított, és kizárólag szilárd biztonsági garanciák mellett hajlandó bármiféle megállapodásra.

A hétvégén folytatódtak az amerikai közvetítéssel zajló egyeztetések, de áttörés nem született. Zelenszkij szerint az Egyesült Államok karácsonyi tűzszünetet javasolt, amit Oroszország visszautasított.

Közben Oroszország nagyszabású drón- és rakétacsapásokat mért Ukrajnára. Az ukrán légierő szerint 635 drónt és 38 rakétát indítottak, amelyek túlnyomó részét megsemmisítették. A támadásoknak civil áldozatai is voltak, köztük egy gyermek.

Moszkva közlése szerint a csapások katonai és hadiipari célpontokat, valamint azokat kiszolgáló energetikai létesítményeket értek, és minden kijelölt objektumot sikeresen eltaláltak.