Az egész világ ettől az undorító ételtől hangos! Ön kipróbálná?

Az internet ismét felkapott egy undorító ételt, a „kínai lasagnát”, amely első ránézésre inkább taszít, mint csábít. A gombócok szétszedett, rétegezett változata mini tepsiben készül, darált húsból, káposztából és egymásra rakott wontonlapokból. Bár a végeredmény inkább egy szétesett tésztahalmazra emlékeztet, a fogás mégis villámgyorsan szenzáció lett.

Kinek mi a gusztustalan, vagy undorító étel az persze ízlés kérdése Forrás: Instagaram/kalejunkie

Miért vonzza ennyire az internetet ez az undorító étel?

A trend April Liang videójából indult, aki fél kínai, fél salvadori háttérrel azt mondja, hogy a rétegezett étel „gyors gombócpótlék”. A felvétel percek alatt több tízezer reakciót kapott az Instagramon és a TikTokon. A felhasználók sorra próbálják újrakészíteni a fogást, változó sikerrel, de ez csak tovább növeli a „taszító, mégis vonzó” jelenséget.

#soupdumplings #fusioncooking #dumplings #simplerecipe ♬ Carefree Days - Peaceful Reveries @alexawhatsfordinner I was blown away by this combo… soup dumpling “lasagna” so cool!!! Genius idea by @Aila - recipe below‼️ Ingredients: -1 lb ground pork -2 tbsp soy sauce -2 tbsp shaoxing wine or cooking sherry -1 tbsp sesame oil -1 tbsp mirin -2 tsp kosher salt -1 tsp freshly cracked Szechuan peppercorns (or standard peppecorns) -4 cloves garlic, minced -6 scallions, finely sliced -1 inch fresh ginger, peeled and finely chopped -fresh dumpling wrappers -chili crisp oil, optional Directions: -In a large bowl, combine the ground pork with the soy sauce, shaoxing wine, sesame oil, mirin, salt, pepper, and garlic. Stir to evenly mix. Set aside. -Meanwhile, fill a heat-safe bowl with hot water, 1/4 of the sliced scallions, and the ginger. Allow to steep for about 10 mins, then strain the solids out, keeping the liquid. This is what you’ll dunk your dumpling wrappers in. -Assemble the lasagna cups. In 4 mugs, lay down a heaping spoonful of the pork mixture. Top with a sprinkle of scallions. Submerge a dumpling wrapper in the steeped water, then fit it on top of the pork. Repeat these steps until the mugs are full, finishing with a dumpling wrapper on top. For extra soupiness, carefully create a small point of entry in the lasagna stacks, then pour in about 1 tbsp each of the steeped water. -Set up a steaming basket on the stove top and bring water in the bottom of the basket to a boil. Add in the lasagna mugs and cover to cook for about 20 minutes. Make sure the pork is cooked through. Serve with chili crisp on top and enjoy! #easyrecipe

A gasztroinfluenszerek szerint azért terjed ilyen gyorsan, mert valóban a gombóc ízét idézi, csak sokkal egyszerűbb elkészíteni. A nézők egy része azonban továbbra is úgy véli, hogy a fogás legalább annyira taszító, mint amennyire valamiért vonzó.

Bár a „kínai lasagna” valószínűleg sosem kerül éttermi menüre, a közösségi platformokon már megállíthatatlanul terjed, amiről az ABC News segítségével számoltunk be önöknek.

