Az egész világ ettől az undorító ételtől hangos! Ön kipróbálná?

Az internet ismét felkapott egy undorító ételt, a „kínai lasagnát”, amely első ránézésre inkább taszít, mint csábít. A gombócok szétszedett, rétegezett változata mini tepsiben készül, darált húsból, káposztából és egymásra rakott wontonlapokból. Bár a végeredmény inkább egy szétesett tésztahalmazra emlékeztet, a fogás mégis villámgyorsan szenzáció lett.
Miért vonzza ennyire az internetet ez az undorító étel?
A trend April Liang videójából indult, aki fél kínai, fél salvadori háttérrel azt mondja, hogy a rétegezett étel „gyors gombócpótlék”. A felvétel percek alatt több tízezer reakciót kapott az Instagramon és a TikTokon. A felhasználók sorra próbálják újrakészíteni a fogást, változó sikerrel, de ez csak tovább növeli a „taszító, mégis vonzó” jelenséget.
A gasztroinfluenszerek szerint azért terjed ilyen gyorsan, mert valóban a gombóc ízét idézi, csak sokkal egyszerűbb elkészíteni. A nézők egy része azonban továbbra is úgy véli, hogy a fogás legalább annyira taszító, mint amennyire valamiért vonzó.
Bár a „kínai lasagna” valószínűleg sosem kerül éttermi menüre, a közösségi platformokon már megállíthatatlanul terjed, amiről az ABC News segítségével számoltunk be önöknek.
Gusztustalan ételek: fogások, amelyeket a magyarok imádnak, a külföldiek kevésbé
A magyar ételek igen változatosak, így mindenki megtalálhatja közöttük azokat, amelyek passzolnak az ízléséhez. Sok külföldi éppen ezért rajong a hagyományos magyar gasztronómiáért, azonban akadnak olyan ételek is, amelyeket sosem akarnának megenni. Ezen megosztó ételek közé tartozik például a pacal, a véres hurka és a mákos tészta is. Korábbi cikkünkben ilyen ételeket válogattunk össze.
Ön megenné ezeket a bizarr, olykor undorító fogásokat?
A világ minden táján kialakultak az idők során helyi specialitások és olyan extrém ételek, amelyek az ott élőknek minden naposak, másokat azonban megbotránkoztathat. A furcsa ételek számos formában megjelenhetnek, például konzervként, tojásként vagy sajtként, egy azonban közös bennünk: az emberek többsége már a gondolatuktól is rosszul van. Cikkünkben olyan gusztustalan ételek szerepelnek, amelyek a legtöbb ember számára kiverik a biztosítékot.