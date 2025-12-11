Ön tudja, hogy mi a közös a pizzában és a jódliban?

Idén különösen sokszínű hagyományokkal bővült az UNESCO szellemi kulturális örökség reprezentatív listája, ahol a svájci jódlizástól a közép-ázsiai jurtakészítésig több, évszázados tradíció is helyet kapott. A döntéseket az UNESCO 20. ülésszaka hozta meg Újdelhiben, ahol összesen 55 jelölésről tárgyaltak.
UNESCO szellemi kulturális örökség – mitől különleges az idei bővítés?
Svájci jódlizás — az identitás hangja
A döntéshozók szerint a jódlizás nem csupán zenei forma, hanem egy közösségi üzenet: erős identitáskifejezés, amely generációkat köt össze. A hagyomány a svájci hegyvidékek életének szerves része, és ma is aktív kulturális gyakorlat.
Cseh amatőr színjátszás — több mint 200 éves hagyomány
A csehországi amatőr színház a társadalmi párbeszéd egyik fontos terepe, ahol fiatalok és idősek együtt alkotnak. A helyi életet bemutató darabok gyakran közösségi problémákra reagálnak, fesztiválok és színházi csoportok széles hálózata támogatja őket.
Közép-ázsiai jurtakészítés — a nomád kultúrák szimbóluma
A Kazahsztánból, Kirgizisztánból és Üzbegisztánból érkező közös jelölés sikerrel járt: a jurtakészítés immár a világ örökségének része. A jurta természetes anyagokból készül, amelynek fa vázát hagyományosan férfiak, a dekorált nemezborítást és díszítést pedig nők hozzák létre — ezzel is megőrizve az ősi munkamegosztást.
Olasz konyhai és étkezési hagyományok — a családi asztal kulturális ereje
Nem egyetlen étel, hanem maga a rituálé került fel a listára: a vasárnapi családi ebéd, a generációról generációra szálló receptek és a főzés szeretetnyelvként való értelmezése. Az UNESCO szerint az olasz étkezési hagyományok a közösségépítés és az emlékezet egyik legfontosabb terepei.
Miért fontos az UNESCO szellemi kulturális örökség listája?
A lista célja, hogy a világ kulturális sokszínűségét dokumentálja és védje. A hagyományok felvétele nem csupán elismerés, hanem lehetőség a megőrzésre, támogatásra és oktatásra is. Az ilyen gyakorlatok erősítik az identitást, hozzájárulnak a közösségi kapcsolatokhoz, és bemutatják, mennyire változatos formában él tovább a kulturális emlékezet.
Az UNESCO világörökség része lett a japán szaké
2024 decemberében UNESCO világörökségi listára került a japánok egyik legnépszerűbb alkoholos itala, a szaké. Az ital elkészítése több hónapon át tartó összetett folyamat, a főzésének technikáját generációról generációra adják át a főzőmesterek, így tudják sokáig életben tartani a hagyományokat.
Kulturális örökség lett az alpesi lavinamegelőzés gyakorlata
Az UNESCO felvette szellemi kulturális örökségi listájára az alpesi lavinamegelőzés gyakorlatát, amelynek svájci és osztrák technikái a 19. század közepe óta fejlődtek ki.