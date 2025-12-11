Ön tudja, hogy mi a közös a pizzában és a jódliban?

Hírlevél
A nemzetközi szervezet idei döntése ismét megmutatta, mennyire sokszínű és élő a világ kulturális öröksége. A UNESCO szellemi kulturális örökség listájára olyan hagyományok kerültek fel, amelyek több ország identitásának meghatározó pillérei.
Idén különösen sokszínű hagyományokkal bővült az UNESCO szellemi kulturális örökség reprezentatív listája, ahol a svájci jódlizástól a közép-ázsiai jurtakészítésig több, évszázados tradíció is helyet kapott. A döntéseket az UNESCO 20. ülésszaka hozta meg Újdelhiben, ahol összesen 55 jelölésről tárgyaltak.

Az UNESCO szellemi kulturális örökség idei listája a jódlizástól a jurtakészítésig számos különleges hagyományt emelt a világ kulturális kincsei közé.
Az UNESCO szellemi kulturális örökség idei listája a jódlizástól a jurtakészítésig számos különleges hagyományt emelt a világ kulturális kincsei közé. Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

UNESCO szellemi kulturális örökség – mitől különleges az idei bővítés?

Svájci jódlizás — az identitás hangja

A döntéshozók szerint a jódlizás nem csupán zenei forma, hanem egy közösségi üzenet: erős identitáskifejezés, amely generációkat köt össze. A hagyomány a svájci hegyvidékek életének szerves része, és ma is aktív kulturális gyakorlat.

Cseh amatőr színjátszás — több mint 200 éves hagyomány

A csehországi amatőr színház a társadalmi párbeszéd egyik fontos terepe, ahol fiatalok és idősek együtt alkotnak. A helyi életet bemutató darabok gyakran közösségi problémákra reagálnak, fesztiválok és színházi csoportok széles hálózata támogatja őket.

Közép-ázsiai jurtakészítés — a nomád kultúrák szimbóluma

A Kazahsztánból, Kirgizisztánból és Üzbegisztánból érkező közös jelölés sikerrel járt: a jurtakészítés immár a világ örökségének része. A jurta természetes anyagokból készül, amelynek fa vázát hagyományosan férfiak, a dekorált nemezborítást és díszítést pedig nők hozzák létre — ezzel is megőrizve az ősi munkamegosztást.

Olasz konyhai és étkezési hagyományok — a családi asztal kulturális ereje

Nem egyetlen étel, hanem maga a rituálé került fel a listára: a vasárnapi családi ebéd, a generációról generációra szálló receptek és a főzés szeretetnyelvként való értelmezése. Az UNESCO szerint az olasz étkezési hagyományok a közösségépítés és az emlékezet egyik legfontosabb terepei.

Miért fontos az UNESCO szellemi kulturális örökség listája?

A lista célja, hogy a világ kulturális sokszínűségét dokumentálja és védje. A hagyományok felvétele nem csupán elismerés, hanem lehetőség a megőrzésre, támogatásra és oktatásra is. Az ilyen gyakorlatok erősítik az identitást, hozzájárulnak a közösségi kapcsolatokhoz, és bemutatják, mennyire változatos formában él tovább a kulturális emlékezet.

Az UNESCO világörökség része lett a japán szaké

2024 decemberében UNESCO világörökségi listára került a japánok egyik legnépszerűbb alkoholos itala, a szaké. Az ital elkészítése több hónapon át tartó összetett folyamat, a főzésének technikáját generációról generációra adják át a főzőmesterek, így tudják sokáig életben tartani a hagyományokat.

Kulturális örökség lett az alpesi lavinamegelőzés gyakorlata

Az UNESCO felvette szellemi kulturális örökségi listájára az alpesi lavinamegelőzés gyakorlatát, amelynek svájci és osztrák technikái a 19. század közepe óta fejlődtek ki.

 

