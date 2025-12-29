Az ünnepi zabálás ára: így pihentetheti a szervezetét, ha már besokkalt

Az ünnepi időszakban jellemzően több cukros, zsíros, feldolgozott étel és só kerül az étrendbe, ami után sokaknál válik szükségessé az ünnep utáni detox. Dr Manisha Arora, a CK Birla Hospital belgyógyász szakorvosa szerint ezek az ételek megterhelik az emésztést, lassítják az anyagcserét, és vércukoringadozást okoznak, ami fáradtsághoz és a közismert „kajakómához” vezethet – írja a Business-Standard.
Az alkohol és a magas sóbevitel ráadásul enyhe kiszáradást és vízvisszatartást idézhet elő — innen jön a jól ismert „nehéz” érzés.
Ételek, amelyek valóban segítik az ünnep utáni detoxot
A szakértők szerint az ünnep utáni detox nem koplalást jelent, hanem tudatos ételválasztást. A vezető klinikai dietetikus az alábbiakat ajánlja:
- Reggeli indítás — langyos citromos víz, kókuszvíz vagy gyógyteák.
- Leveles zöldek — spenót, kelkáposzta, rukkola az emésztés és a máj támogatására.
- Keresztesvirágú zöldségek — brokkoli, karfiol, káposzta a természetes méregtelenítő folyamatokért.
- Egészséges zsírok és fehérjék — avokádó, diófélék, magvak, tofu vagy hal.
- Cékla — természetes „májbarát” zöldség.
- Teljes értékű gabonák — zab, quinoa, barna rizs, lencse.
- Probiotikumok — joghurt, kefir, savanyú káposzta, kimcsi.
- Friss gyümölcsök — citrusfélék, bogyós gyümölcsök, alma, körte.
- Fűszerek és gyógynövények — gyömbér, kurkuma, fokhagyma, fahéj.
Az ünnep utáni detox alapja a megfelelő folyadékbevitel
A hidratálás kulcsszerepet játszik az ünnep utáni detox során. A máj és a vesék csak elegendő folyadék mellett tudják hatékonyan eltávolítani a salakanyagokat.
A megfelelő hidratálás elengedhetetlen az ünnep utáni regenerációhoz: naponta nagyjából 8–10 pohár víz segíti a salakanyagok kiürülését, amit érdemes kókuszvízzel vagy frissen facsart lime-os vízzel kiegészíteni az elektrolitok pótlására. Reggelente különösen jótékony hatású a citromos langyos víz, amely serkenti az emésztést és az epeáramlást, míg a nap folyamán fogyasztott gyógyteák — például a zöld tea, a kamilla vagy a tulsi — gyengéd, mégis hatékony támogatást nyújtanak a szervezet természetes tisztulási folyamataihoz.
Probiotikumok és fermentált ételek — a bélrendszer újraindítása
Az ünnepi túlzások felboríthatják a bélflóra egyensúlyát. Dr Arora szerint a probiotikumok és prebiotikumok együttese segít helyreállítani ezt az állapotot, csökkenti a puffadást és javítja a felszívódást.
Prebiotikumokban gazdag ételek például a fokhagyma, ahagyma, a banán és a zab.
Antioxidánsok: belső regenerálás ünnepek után
A tűzijátékok füstje, a kevés alvás és a stressz oxidatív terhelést okozhat. Az antioxidánsok — C- és E-vitamin, béta-karotin, polifenolok — segítenek csökkenteni a gyulladást és visszaadni az energiaszintet.
Mennyi idő alatt áll helyre a szervezet?
Veena szerint a szervezet folyamatosan dolgozik az öntisztításon, és 2–3 hét következetes, egészséges életmód már érezhető javulást hozhat.
A valódi, tartós „újraindítás” azonban hónapok kérdése, nem néhány napos villámdiéta.
Az ünnep utáni detox nem drasztikus kúra, hanem tudatos visszatérés az egyensúlyhoz. Megfelelő folyadékbevitel, okosan megválasztott ételek és egy kis fegyelem — a tested pedig meghálálja.
Az agy képes helyreállítani az alkoholfogyasztásból eredő károkat
Az alkoholfogyasztási zavarból (AUD) felépülő emberek számára biztató hír, hogy új kutatások szerint az agy viszonylag gyorsan képes helyreállítani a szerkezetét, miután a páciens abbahagyja az ivást.
Ahol az ünnepek a pihenésről szólnak – 5 csodás magyar úti cél
Mi másra vágynánk a zimankóban, mint csobbanásra egy termálvizes medencében, lazításra egy szaunában és egy jó masszázsra? A legjobb megoldás ilyenkor néhány pihentető nap egy szuper fürdőhelyen. Jöjjön hát öt wellnessben verhetetlen hazai úti cél!