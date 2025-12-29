Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
detox

Az ünnepi zabálás ára: így pihentetheti a szervezetét, ha már besokkalt

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ünnepi lakomák, édességek és késő estig tartó összejövetelek után sokan tapasztalnak puffadást, levertséget vagy emésztési panaszokat. Az ünnep utáni detox segíthet visszaállítani az egyensúlyt, feltölteni az energiaraktárakat és újra sínre tenni az emésztőrendszert.
Link másolása
Vágólapra másolva!
detoxszervezetregenerálásünnep

Az ünnepi időszakban jellemzően több cukros, zsíros, feldolgozott étel és só kerül az étrendbe, ami után sokaknál válik szükségessé az ünnep utáni detox. Dr Manisha Arora, a CK Birla Hospital belgyógyász szakorvosa szerint ezek az ételek megterhelik az emésztést, lassítják az anyagcserét, és vércukoringadozást okoznak, ami fáradtsághoz és a közismert „kajakómához” vezethet – írja a Business-Standard.

Ünnep utáni detox — természetes ételekkel és megfelelő hidratálással segíthető a szervezet gyorsabb helyreállása az ünnepi túlzások után.
Ünnep utáni detox — természetes ételekkel és megfelelő hidratálással segíthető a szervezet gyorsabb helyreállása az ünnepi túlzások után. Fotó:Illusztráció/Pexels

Az alkohol és a magas sóbevitel ráadásul enyhe kiszáradást és vízvisszatartást idézhet elő — innen jön a jól ismert „nehéz” érzés.

Ételek, amelyek valóban segítik az ünnep utáni detoxot

A szakértők szerint az ünnep utáni detox nem koplalást jelent, hanem tudatos ételválasztást. A vezető klinikai dietetikus az alábbiakat ajánlja:

  • Reggeli indítás — langyos citromos víz, kókuszvíz vagy gyógyteák.
  • Leveles zöldek — spenót, kelkáposzta, rukkola az emésztés és a máj támogatására.
  • Keresztesvirágú zöldségek — brokkoli, karfiol, káposzta a természetes méregtelenítő folyamatokért.
  • Egészséges zsírok és fehérjék — avokádó, diófélék, magvak, tofu vagy hal.
  • Cékla — természetes „májbarát” zöldség.
  • Teljes értékű gabonák — zab, quinoa, barna rizs, lencse.
  • Probiotikumok — joghurt, kefir, savanyú káposzta, kimcsi.
  • Friss gyümölcsök — citrusfélék, bogyós gyümölcsök, alma, körte.
  • Fűszerek és gyógynövények — gyömbér, kurkuma, fokhagyma, fahéj.

Az ünnep utáni detox alapja a megfelelő folyadékbevitel

A hidratálás kulcsszerepet játszik az ünnep utáni detox során. A máj és a vesék csak elegendő folyadék mellett tudják hatékonyan eltávolítani a salakanyagokat.

A megfelelő hidratálás elengedhetetlen az ünnep utáni regenerációhoz: naponta nagyjából 8–10 pohár víz segíti a salakanyagok kiürülését, amit érdemes kókuszvízzel vagy frissen facsart lime-os vízzel kiegészíteni az elektrolitok pótlására. Reggelente különösen jótékony hatású a citromos langyos víz, amely serkenti az emésztést és az epeáramlást, míg a nap folyamán fogyasztott gyógyteák — például a zöld tea, a kamilla vagy a tulsi — gyengéd, mégis hatékony támogatást nyújtanak a szervezet természetes tisztulási folyamataihoz.

Probiotikumok és fermentált ételek — a bélrendszer újraindítása

Az ünnepi túlzások felboríthatják a bélflóra egyensúlyát. Dr Arora szerint a probiotikumok és prebiotikumok együttese segít helyreállítani ezt az állapotot, csökkenti a puffadást és javítja a felszívódást.

Prebiotikumokban gazdag ételek például a fokhagyma, ahagyma, a banán és a zab.

Antioxidánsok: belső regenerálás ünnepek után

A tűzijátékok füstje, a kevés alvás és a stressz oxidatív terhelést okozhat. Az antioxidánsok — C- és E-vitamin, béta-karotin, polifenolok — segítenek csökkenteni a gyulladást és visszaadni az energiaszintet.

Mennyi idő alatt áll helyre a szervezet?

Veena szerint a szervezet folyamatosan dolgozik az öntisztításon, és 2–3 hét következetes, egészséges életmód már érezhető javulást hozhat. 

A valódi, tartós „újraindítás” azonban hónapok kérdése, nem néhány napos villámdiéta.

Az ünnep utáni detox nem drasztikus kúra, hanem tudatos visszatérés az egyensúlyhoz. Megfelelő folyadékbevitel, okosan megválasztott ételek és egy kis fegyelem — a tested pedig meghálálja.

Az agy képes helyreállítani az alkoholfogyasztásból eredő károkat

Az alkoholfogyasztási zavarból (AUD) felépülő emberek számára biztató hír, hogy új kutatások szerint az agy viszonylag gyorsan képes helyreállítani a szerkezetét, miután a páciens abbahagyja az ivást.

Ahol az ünnepek a pihenésről szólnak – 5 csodás magyar úti cél

Mi másra vágynánk a zimankóban, mint csobbanásra egy termálvizes medencében, lazításra egy szaunában és egy jó masszázsra? A legjobb megoldás ilyenkor néhány pihentető nap egy szuper fürdőhelyen. Jöjjön hát öt wellnessben verhetetlen hazai úti cél!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!