Az ünnepi zabálás ára: így pihentetheti a szervezetét, ha már besokkalt

Az ünnepi időszakban jellemzően több cukros, zsíros, feldolgozott étel és só kerül az étrendbe, ami után sokaknál válik szükségessé az ünnep utáni detox. Dr Manisha Arora, a CK Birla Hospital belgyógyász szakorvosa szerint ezek az ételek megterhelik az emésztést, lassítják az anyagcserét, és vércukoringadozást okoznak, ami fáradtsághoz és a közismert „kajakómához” vezethet – írja a Business-Standard.

Ünnep utáni detox — természetes ételekkel és megfelelő hidratálással segíthető a szervezet gyorsabb helyreállása az ünnepi túlzások után. Fotó:Illusztráció/Pexels

Az alkohol és a magas sóbevitel ráadásul enyhe kiszáradást és vízvisszatartást idézhet elő — innen jön a jól ismert „nehéz” érzés.

Ételek, amelyek valóban segítik az ünnep utáni detoxot

A szakértők szerint az ünnep utáni detox nem koplalást jelent, hanem tudatos ételválasztást. A vezető klinikai dietetikus az alábbiakat ajánlja:

Reggeli indítás — langyos citromos víz, kókuszvíz vagy gyógyteák.

Leveles zöldek — spenót, kelkáposzta, rukkola az emésztés és a máj támogatására.

Keresztesvirágú zöldségek — brokkoli, karfiol, káposzta a természetes méregtelenítő folyamatokért.

Egészséges zsírok és fehérjék — avokádó, diófélék, magvak, tofu vagy hal.

Cékla — természetes „májbarát” zöldség.

Teljes értékű gabonák — zab, quinoa, barna rizs, lencse.

Probiotikumok — joghurt, kefir, savanyú káposzta, kimcsi.

Friss gyümölcsök — citrusfélék, bogyós gyümölcsök, alma, körte.

Fűszerek és gyógynövények — gyömbér, kurkuma, fokhagyma, fahéj.

Az ünnep utáni detox alapja a megfelelő folyadékbevitel

A hidratálás kulcsszerepet játszik az ünnep utáni detox során. A máj és a vesék csak elegendő folyadék mellett tudják hatékonyan eltávolítani a salakanyagokat.

A megfelelő hidratálás elengedhetetlen az ünnep utáni regenerációhoz: naponta nagyjából 8–10 pohár víz segíti a salakanyagok kiürülését, amit érdemes kókuszvízzel vagy frissen facsart lime-os vízzel kiegészíteni az elektrolitok pótlására. Reggelente különösen jótékony hatású a citromos langyos víz, amely serkenti az emésztést és az epeáramlást, míg a nap folyamán fogyasztott gyógyteák — például a zöld tea, a kamilla vagy a tulsi — gyengéd, mégis hatékony támogatást nyújtanak a szervezet természetes tisztulási folyamataihoz.