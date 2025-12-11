Ledöbbent a NASA, rejtélyes módon eltűnt egy fontos űrszonda

Az egyik legfontosabb NASA-űrszonda, a MAVEN rejtélyes módon megszakította a kapcsolatot a Földdel. A Mars körüli űrszondák fontos feladata, hogy tanulmányozzák a bolygó légkörét, geológiáját, sugárzását, és közvetítsék az információkat a felszíni missziók számára; a MAVEN azonban egyszerűen „elhallgatott” – tájékoztat a Futurism.

A MAVEN űrszonda – Fotó: HANDOUT / NASA/LOCKHEED MARTIN

Mit jelent a MAVEN űrszonda „csendje” a marsi kutatásban?

A MAVEN 2013 végén indult, és a marsi felső légkört vizsgálja, valamint a Mars és a Föld közötti kommunikációt biztosítja. December 6-án azonban az űrszonda nem küldte vissza adatait a NASA Deep Space Network rendszerébe, így hivatalosan offline állapotba került.

A NASA közölte: vizsgálják az anomáliát, és amint lehet, további információkat osztanak meg.

A MAVEN kulcsfontosságú a marsi kommunikáció szempontjából, hiszen egyike a négy űrszondának, amelyek a Föld és a Mars közötti adatkapcsolatot biztosítják.

Ismét gondok lesznek a marsi űrszondákkal?

A MAVEN nem először került hasonló helyzetbe: 2022-ben három hónapra biztonsági üzemmódba kapcsolt, amikor az orientációért felelős szenzorok hibát jeleztek. Akkor a csapat a csillagok alapján irányította az űrszondát, így sikerült visszaállítani a működését.

Bár egy új Mars Telecommunications Orbiter is tervben van, amely a jövő generációs kommunikációt szolgálná, az indítás időpontja még bizonytalan.

A NASA így 2025-ben ismét várakozásra kényszerül, amíg az eltűnt űrszonda újra bekapcsol. A MAVEN sorsa a NASA vizsgálatán múlhat, és az egész világ kíváncsian figyeli, mikor hallhatunk róla újra.

Hátborzongató felvétel terjed az interneten a 3I/ATLAS-ról

Egy népszerű, közösségi médiában terjedő videón zölden izzó, ufószerű objektum szerepel. A felvétel készítője azt állítja, hogy az intersztelláris üstököst, a 3I/ATLAS-t látjuk rajta. A videó azonban minden jel szerint hamisítvány. Közben az Európai Űrügynökség JUICE űrszondája tényleg megörökítette az égitestet, de a hiteles fotókra még várni kell.

Rémisztő dolog derült ki a Marsról, a tudósok sem hittek a szemüknek

Az emberiség régóta álmodozik a Mars gyarmatosításáról, ám kevesen gondolnak bele, hogy az idő nem ugyanúgy telik a vörös bolygón, mint a Földön. Einstein relativitáselmélete szerint a gravitáció befolyásolja az idő múlását, és ez különösen izgalmas következményekkel jár a Mars esetében.