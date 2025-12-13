Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
utas

Kiderült, hogy milyen a világ legveszélyesebb járatán repülni

27 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy szorongó brit nő hátborzongató részletességgel számolt be arról, milyen volt felszállni a világ egyik legrettegettebb járatára. Az utas a hírhedt Paro repülőtér felé tartott, amelyet sok pilóta a földi pokolként emleget a rendkívül veszélyes megközelítés miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
utasBhutánrepülőtérpilóta

A gépnek sziklafalak között, kiszámíthatatlan szélörvényekben kellett repülnie, ahol egyetlen hiba végzetes lehet. Az utas már napok óta rettegve várta az indulást, hiszen a leszállást a világ egyik legveszélyesebb légi manővereként tartják számon írja a Daily Mail.

utas
A Paro repülőtér Bhutánban: a repülőtér 2236 méter magasan fekszik a Himalájában, 5000 méter magas hegycsúcsok koszorújában, és csak kevés pilóta rendelkezik leszállási engedéllyel oda.
Fotó: AFP

A leszállás előtti percekben az utas már a legrosszabbra készült

A repülés közben a hegycsúcsok olyan fenyegetően közel kerültek a gép aljához, mintha bármelyik pillanatban nekik csapódhatnának. A személyzet szerint Mount Everest mellett haladtak el, de a sötét, gomolygó felhők csak tovább fokozták a baljós hangulatot. Váratlan rázkódások rázták meg a kabint, amelyek alatt több utas szó szerint a karfába kapaszkodott.

 Bhután egyetlen repülőtere valójában annyira nehezen megközelíthető, hogy mindössze 50 pilóta jogosult leszállni itt.

Leszálláskor a nő csak néhány fiatal földi irányítót látott a kifutó szélén, mintha a helyszín egy kísérteties, elhagyatott reptér lenne. A gép végül úgy csapódott a kifutóra, hogy az utasok többsége szerint egyetlen rosszabb lökés is katasztrófába torkollhatott volna. Mindeközben Bhután egy új nemzetközi repülőtér építésén dolgozik, de sokan még a jelenlegi megközelítés puszta gondolatától is rémülten szorítják ökölbe a kezüket.

Gelephu International Airport Bhutan, GelephuInternationalAirportBhutan, Un aéroport international va être construit dans le royaume himalayen reculé du Bhoutan, ressemblant exactement à l'un des temples angulaires du pays - Pictures must credit: Bjarke Ingels Group An international airport for the remote Himalayan kingdom of Bhutan is to be built — looking just like one of the country’s angular temples. Bhutan is known for its monasteries, fortresses known as dzongs and dramatic landscapes that range from subtropical plains to Himalayan peaks. The International airport for the city of Gelephu on the border with India will blend traditional craftsmanship with modern innovation featuring a structure made of timber and adorned with painted carvings. The design will be showcased at the 2025 Venice Architecture Biennale, Ancient Future in May. Gelephu is surrounded by subtropical forests, mountains, and rivers. Set against a backdrop of the Himalayas, the airport’s structure is crafted from locally and sustainably sourced timber and adorned with traditional Bhutanese wood carvings by local artists. The airport architecture has timber frames adorned with three types of dragons representing the past, present, and future of Bhutan.  The painted façade draws inspiration from a wooden pillar revered for its structural significance and intricate design, known as a ‘Kachen’. This is said to embodying Bhutanese architectural heritage and spiritual symbolism. The new airport, spanning 68,000 m2, has been designed by Danish architectural company Bjarke Ingels Group, known as BIG. The airport is a collaboration with aviation engineering firm NACO will be an integral part of a masterplan to make Gelephu a mindfulness city which BIG is already part of. Picture supplied by JLPPA
A Gelphu Nemzetközi Repülőtér. 
Fotó: Northfoto

Megéri majd rettegni, ha majd a világ legmodernebb repülőterén landolhat

Bhutánban épül a világ legkülönlegesebb repülőtere, a Gelephu Nemzetközi Repülőtér, amely nemcsak funkcionális új légikikötő lesz, hanem különleges építészeti alkotás is, és már díjat is kapott a Világ Építészeti Fesztiválon.  A terminálban a modern megoldásokat hagyományos bhutáni fa szerkezetekkel ötvözik, és speciális pihenőterek, jóga- valamint hangfürdőhelyek teszik majd egyedivé az utazók élményét. A repülőtér 2029-re készül el, és a tervek szerint a jövőben évente több millió utast fogad majd.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!