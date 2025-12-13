Kiderült, hogy milyen a világ legveszélyesebb járatán repülni

A gépnek sziklafalak között, kiszámíthatatlan szélörvényekben kellett repülnie, ahol egyetlen hiba végzetes lehet. Az utas már napok óta rettegve várta az indulást, hiszen a leszállást a világ egyik legveszélyesebb légi manővereként tartják számon – írja a Daily Mail.

A Paro repülőtér Bhutánban: a repülőtér 2236 méter magasan fekszik a Himalájában, 5000 méter magas hegycsúcsok koszorújában, és csak kevés pilóta rendelkezik leszállási engedéllyel oda.

A leszállás előtti percekben az utas már a legrosszabbra készült

A repülés közben a hegycsúcsok olyan fenyegetően közel kerültek a gép aljához, mintha bármelyik pillanatban nekik csapódhatnának. A személyzet szerint Mount Everest mellett haladtak el, de a sötét, gomolygó felhők csak tovább fokozták a baljós hangulatot. Váratlan rázkódások rázták meg a kabint, amelyek alatt több utas szó szerint a karfába kapaszkodott.

Bhután egyetlen repülőtere valójában annyira nehezen megközelíthető, hogy mindössze 50 pilóta jogosult leszállni itt.

Leszálláskor a nő csak néhány fiatal földi irányítót látott a kifutó szélén, mintha a helyszín egy kísérteties, elhagyatott reptér lenne. A gép végül úgy csapódott a kifutóra, hogy az utasok többsége szerint egyetlen rosszabb lökés is katasztrófába torkollhatott volna. Mindeközben Bhután egy új nemzetközi repülőtér építésén dolgozik, de sokan még a jelenlegi megközelítés puszta gondolatától is rémülten szorítják ökölbe a kezüket.

A Gelphu Nemzetközi Repülőtér.

Megéri majd rettegni, ha majd a világ legmodernebb repülőterén landolhat

Bhutánban épül a világ legkülönlegesebb repülőtere, a Gelephu Nemzetközi Repülőtér, amely nemcsak funkcionális új légikikötő lesz, hanem különleges építészeti alkotás is, és már díjat is kapott a Világ Építészeti Fesztiválon. A terminálban a modern megoldásokat hagyományos bhutáni fa szerkezetekkel ötvözik, és speciális pihenőterek, jóga- valamint hangfürdőhelyek teszik majd egyedivé az utazók élményét. A repülőtér 2029-re készül el, és a tervek szerint a jövőben évente több millió utast fogad majd.