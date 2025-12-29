Vaddisznók bénítottak meg egy repülőteret, utasok rekedtek a gépeken

Szombat reggel vadvilági incidens zavarta meg a légi közlekedést a galíciai A Coruña repülőtér területén. A spanyol repülőtereket üzemeltető Aena közlése szerint több vaddisznó jelent meg a kifutópályán, ezért biztonsági okokból ideiglenesen lezárták a repülőteret - tájékoztat a Daily Mail.

Vaddisznók jutottak be az A Coruña-i repülőtér kifutópályájára, ami járatkésésekhez vezetett - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Vaddisznók bénították meg az A Coruña-i repülőtér forgalmát

A történtek miatt két érkező járat nem tudott leszállni A Coruñában, és a Santiago de Compostela repülőtér felé irányították át őket. Az érintett gépek egyike Madridból, a másik Milánóból érkezett. A madridi járat utasai több mint egy órát várakoztak a santiagói kifutón, mielőtt továbbindulhattak. A repülőtér lezárása az induló forgalmat is érintette: késéssel indult el egy Madridba tartó és egy barcelonai járat is.

Egyelőre nem ismert, hogyan jutottak be az állatok a repülőtér zárt területére. A hasonló esetek nem számítanak teljesen egyedülállónak a nemzetközi légi közlekedésben. Korábban Indiában egy utasszállító repülőgép súlyosan megrongálódott, amikor leszállás közben vaddisznóval ütközött. Más régiókban, például Alaszkában nagytestű vadállatok, Floridában pedig aligátorok megjelenése okozott már fennakadást a kifutópályákon.

