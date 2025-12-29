Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor – mutatjuk!

Ezt látnia kell!

Őrült elmélet látott napvilágot a 3I/ATLAS-ról

vaddisznó

Vaddisznók bénítottak meg egy repülőteret, utasok rekedtek a gépeken

26 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vadállatok okoztak fennakadást a légi közlekedésben Spanyolország északnyugati részén. Vaddisznók jutottak be az A Coruña-i repülőtér kifutópályájára, ami járatok eltérítéséhez, késésekhez és az üzem ideiglenes felfüggesztéséhez vezetett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vaddisznóSpanyolországrepülőtér

Szombat reggel vadvilági incidens zavarta meg a légi közlekedést a galíciai A Coruña repülőtér területén. A spanyol repülőtereket üzemeltető Aena közlése szerint több vaddisznó jelent meg a kifutópályán, ezért biztonsági okokból ideiglenesen lezárták a repülőteret - tájékoztat a Daily Mail.

vaddisznók
Vaddisznók jutottak be az A Coruña-i repülőtér kifutópályájára, ami járatkésésekhez vezetett - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

Vaddisznók bénították meg az A Coruña-i repülőtér forgalmát

A történtek miatt két érkező járat nem tudott leszállni A Coruñában, és a Santiago de Compostela repülőtér felé irányították át őket. Az érintett gépek egyike Madridból, a másik Milánóból érkezett. A madridi járat utasai több mint egy órát várakoztak a santiagói kifutón, mielőtt továbbindulhattak. A repülőtér lezárása az induló forgalmat is érintette: késéssel indult el egy Madridba tartó és egy barcelonai járat is.

A kifutópályát közel két órára zárták le, a forgalom csak azt követően indulhatott újra, hogy a vaddisznókat eltávolították a területről. Az eltérített járatok később visszatértek, és leszálltak A Coruñában, a fennakadások azonban további késéseket okoztak.

Egyelőre nem ismert, hogyan jutottak be az állatok a repülőtér zárt területére. A hasonló esetek nem számítanak teljesen egyedülállónak a nemzetközi légi közlekedésben. Korábban Indiában egy utasszállító repülőgép súlyosan megrongálódott, amikor leszállás közben vaddisznóval ütközött. Más régiókban, például Alaszkában nagytestű vadállatok, Floridában pedig aligátorok megjelenése okozott már fennakadást a kifutópályákon.

Rémisztő vadállat bóklászott a szálloda folyosóján

Hatalmas pánik tört ki egy szállodában Indonéziában, miután egy vadállat bejutott az épületbe. A hotel területére belopakodó leopárd már a második emeleti folyosón bóklászott, amikor észrevették a veszélyt.

Ez az aligátor senkinek sem adott elsőbbséget

Végigsöpört az interneten az a drámai videó, amit a Sarasota megyei seriff iroda rögzített. Hét rendőr, illetve egy tapasztalt vadbefogó küzdött meg egy gigantikus, 270 kg-s, több mint 4 méter hosszú aligátorral, befogják és elszállítsák a lakóövezetből.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!