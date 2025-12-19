Vadlibák támadtak rá egy nőre, súlyos sérülésekkel került kórházba

A 72 éves Lydia West rendszeresen járt ki a közeli City Lake Parkba, hogy megetesse a madarakat – köztük a liba csapatot, amelyről nem sejtette, milyen agresszívan fog reagálni. Azonban a békés program drámába torkollott: a nőre a fia szerint a madarak hirtelen rátámadtak, amikor megérezték az étel illatát. A nő elesett, a vadlibák addig csipkedték és tiporták, amíg két arra járó az asszony segítségére sietett – adott hírt a nem mindennapi esetről az Independent.

A szakértők szerint a vadlibák különösen fészekrakási időszakban lehetnek veszélyesek az emberre

Fotó: mme.hu/Polgár Márta

Súlyos sérüléseket okoztak a vadlibák

A mentők azonnal kórházba szállították az idős asszonyt, ahol medencecsont-törést és belső vérzést diagnosztizáltak nála. A fia szerint édesanyjára hosszú felépülés vár, és valószínűleg újra kell tanulnia járni.

Senkinek sem jutna eszébe, hogy egy liba képes ilyen sérülést okozni. Szeretnénk figyelmeztetni az idősebbeket, hogy legyenek óvatosak

– magyarázta David West, a súlyos sérüléseket szerző nő fia.

A vadludak viselkedését jól ismerő szakértők szerint a liba alapvetően nem rosszindulatú állat, de extrém módon védi a fészkét és a fiókáit.

A libák akkor válnak agresszívvé, ha fenyegetést éreznek. Bármit megtámadnak, ami szerintük a fészküket veszélyezteti

– fogalmazott Vanessa A. Williams, a Wild Goose Chase viselkedéskutatója.

Nem ez az első ilyen eset

A család elmondása szerint először furcsának tűnt, hogy valakit egy liba támad meg, de utólag kiderült: korántsem példa nélküli az eset. 2022-ben Floridában egy nő járt hasonlóan rosszul, amikor túl közel ment egy fészekhez. A támadásról készült videó bejárta az amerikai sajtót.

Bár a súlyos sérülések ritkák, a szakemberek szerint a tavaszi fészkelési időszakban a libák sokkal érzékenyebbek a környezetükre, és könnyen védelmi üzemmódba kapcsolnak. A hatóságok azt tanácsolják a helyieknek, hogy ne etessék a vadmadarakat, különösen ne a fészekrakási időszakban, és mindig tartsanak biztonságos távolságot tőlük.

A libák lehettek az első háziasított szárnyasok

