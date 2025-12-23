Hírlevél
Miért vágta le a fülét Vincent van Gogh, majd adta egy prostituáltnak?

1888. december 23-án Vincent van Gogh olyan tettére szánta el magát, amely örökre beírta nevét a művészettörténetbe. Amikor Van Gogh levágta a fülét, nemcsak saját sorsát, hanem az utókor róla alkotott képét is végérvényesen meghatározta. Most elmeséljük, miért tette ezt a legendás festőművész.
Vincent van Gogh, a posztimpresszionizmus egyik legjelentősebb alakja, élete során folyamatos belső küzdelmekkel élt együtt. A festő arles-i évei különösen intenzívek voltak: ekkor születtek legismertebb képei, ugyanakkor lelkiállapota is egyre instabilabbá vált. Ennek a feszültségnek lett végzetes következménye az a bizonyos decemberi éjszaka.

Vincent van Gogh: Varjak a búzamezőn
Vincent van Gogh megkapó alkotása, a Varjak a búzamezőn 
Fotó: Wikimedia Commons / By Vincent van Gogh - http://www.southern.net/wm/paint/auth/gogh/fields/gogh.threatening-skies.jpgSource description: http://www.southern.net/wm/paint/auth/gogh/fields/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92718

Vincent van Gogh 137 éve vágta le a saját fülét Paul Gauguinnel

Van Gogh 1888 elején költözött Arles-ba, ahol egy művészkolóniát akart létrehozni. Végül csak Paul Gauguin csatlakozott hozzá, akivel termékeny, ám konfliktusokkal terhelt kapcsolatot alakított ki. 

A két művész gyakran vitázott, különösen festészeti elveikről. December 23-án egy heves összetűzés során Gauguin elhagyta közös szállásukat, Van Gogh pedig idegösszeomlást kapott.

A sokáig elfogadott változat szerint Van Gogh hazatért, majd borotvapengével levágta bal fülét. A levágott testrészt újságpapírba csomagolta, és egy arles-i prostituáltnak adta át. A súlyos vérveszteség után kórházba került, majd később szanatóriumba szállították. Az eset után Gauguinnel soha többé nem találkozott – számolt be a Rubicon történelmi folyóirat.

Vincent van Gogh: Búzamező kévékkel 
Fotó: Wikimedia Commons / By Vincent van Gogh - Honolulu Academy of Arts, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6346539

Egy vitatott elmélet Paul Gauguinről

2009-ben két német kutató új magyarázattal állt elő. Szerintük nem öncsonkítás történt: elképzelhető, hogy Gauguin egy dulakodás során párbajtőrével sebesítette meg barátját. Az elmélet szerint Van Gogh azért hallgatott, hogy megóvja Gauguint a felelősségre vonástól. Bár ez a verzió vitatott, tovább árnyalja a történetet – írja a Múlt-kor történelmi ismeretterjesztő oldal.

A festő lelkiállapota és a fül levágásának következmények

Akár önkezű tett volt, akár baleset, Van Gogh lelkiállapota kulcsszerepet játszott. Hallucinációk, álmatlanság, depresszív tünetek és kimerítő munkatempó jellemezték mindennapjait. A füllevágás után még alkotott, de késői képei egyre inkább a magányt és a belső fájdalmat tükrözték.

Van Gogh (Önarckép)
Vincent van Gogh Önarckép 
Fotó: Wikimedia Commons / By Vincent van Gogh - Google Arts & Culture — mwF3N6F_RfJ4_w, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21977797

Az, hogy pontosan miért vágta le Van Gogh a saját fülét, máig vita tárgya. Ami biztos: ez a tett nem elszigetelt pillanat volt, hanem egy hosszú belső küzdelem drámai csúcspontja. Van Gogh élete tragikusan rövidre zárult, művészete azonban halála után vált igazán halhatatlanná.

Több év után előkerült egy holland múzeumból ellopott Van Gogh-festmény

Egy holland múzeumból 2020 márciusában ellopott Van Gogh-festményt három és fél év után sikerült a múzeumba visszajuttatni. Egy vizsgálat pedig megállapította, hogy Vincent van Gogh napraforgókat ábrázoló sorozatának színei jelentősen megkoptak az elmúlt években.

Rekordösszeget fizettek Vincent van Gogh egyik festményéért

Rekordáron, 35,9 millió dollárért (11,4 milliárd forint) kelt el egy nácik által elkobzott festmény, Vincent van Gogh Szalmaboglyák című akvarellje.

 

