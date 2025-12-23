Miért vágta le a fülét Vincent van Gogh, majd adta egy prostituáltnak?

Vincent van Gogh, a posztimpresszionizmus egyik legjelentősebb alakja, élete során folyamatos belső küzdelmekkel élt együtt. A festő arles-i évei különösen intenzívek voltak: ekkor születtek legismertebb képei, ugyanakkor lelkiállapota is egyre instabilabbá vált. Ennek a feszültségnek lett végzetes következménye az a bizonyos decemberi éjszaka.

Vincent van Gogh megkapó alkotása, a Varjak a búzamezőn

Fotó: Wikimedia Commons / By Vincent van Gogh - http://www.southern.net/wm/paint/auth/gogh/fields/gogh.threatening-skies.jpgSource description: http://www.southern.net/wm/paint/auth/gogh/fields/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92718

Vincent van Gogh 137 éve vágta le a saját fülét Paul Gauguinnel

Van Gogh 1888 elején költözött Arles-ba, ahol egy művészkolóniát akart létrehozni. Végül csak Paul Gauguin csatlakozott hozzá, akivel termékeny, ám konfliktusokkal terhelt kapcsolatot alakított ki.

A két művész gyakran vitázott, különösen festészeti elveikről. December 23-án egy heves összetűzés során Gauguin elhagyta közös szállásukat, Van Gogh pedig idegösszeomlást kapott.

A sokáig elfogadott változat szerint Van Gogh hazatért, majd borotvapengével levágta bal fülét. A levágott testrészt újságpapírba csomagolta, és egy arles-i prostituáltnak adta át. A súlyos vérveszteség után kórházba került, majd később szanatóriumba szállították. Az eset után Gauguinnel soha többé nem találkozott – számolt be a Rubicon történelmi folyóirat.

Vincent van Gogh: Búzamező kévékkel

Fotó: Wikimedia Commons / By Vincent van Gogh - Honolulu Academy of Arts, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6346539

Egy vitatott elmélet Paul Gauguinről

2009-ben két német kutató új magyarázattal állt elő. Szerintük nem öncsonkítás történt: elképzelhető, hogy Gauguin egy dulakodás során párbajtőrével sebesítette meg barátját. Az elmélet szerint Van Gogh azért hallgatott, hogy megóvja Gauguint a felelősségre vonástól. Bár ez a verzió vitatott, tovább árnyalja a történetet – írja a Múlt-kor történelmi ismeretterjesztő oldal.

A festő lelkiállapota és a fül levágásának következmények

Akár önkezű tett volt, akár baleset, Van Gogh lelkiállapota kulcsszerepet játszott. Hallucinációk, álmatlanság, depresszív tünetek és kimerítő munkatempó jellemezték mindennapjait. A füllevágás után még alkotott, de késői képei egyre inkább a magányt és a belső fájdalmat tükrözték.

Vincent van Gogh Önarckép

Fotó: Wikimedia Commons / By Vincent van Gogh - Google Arts & Culture — mwF3N6F_RfJ4_w, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21977797

Az, hogy pontosan miért vágta le Van Gogh a saját fülét, máig vita tárgya. Ami biztos: ez a tett nem elszigetelt pillanat volt, hanem egy hosszú belső küzdelem drámai csúcspontja. Van Gogh élete tragikusan rövidre zárult, művészete azonban halála után vált igazán halhatatlanná.