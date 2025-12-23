Miért vágta le a fülét Vincent van Gogh, majd adta egy prostituáltnak?

Vincent van Gogh, a posztimpresszionizmus egyik legjelentősebb alakja, élete során folyamatos belső küzdelmekkel élt együtt. A festő arles-i évei különösen intenzívek voltak: ekkor születtek legismertebb képei, ugyanakkor lelkiállapota is egyre instabilabbá vált. Ennek a feszültségnek lett végzetes következménye az a bizonyos decemberi éjszaka.
Vincent van Gogh 137 éve vágta le a saját fülét Paul Gauguinnel
Van Gogh 1888 elején költözött Arles-ba, ahol egy művészkolóniát akart létrehozni. Végül csak Paul Gauguin csatlakozott hozzá, akivel termékeny, ám konfliktusokkal terhelt kapcsolatot alakított ki.
A két művész gyakran vitázott, különösen festészeti elveikről. December 23-án egy heves összetűzés során Gauguin elhagyta közös szállásukat, Van Gogh pedig idegösszeomlást kapott.
A sokáig elfogadott változat szerint Van Gogh hazatért, majd borotvapengével levágta bal fülét. A levágott testrészt újságpapírba csomagolta, és egy arles-i prostituáltnak adta át. A súlyos vérveszteség után kórházba került, majd később szanatóriumba szállították. Az eset után Gauguinnel soha többé nem találkozott – számolt be a Rubicon történelmi folyóirat.
Egy vitatott elmélet Paul Gauguinről
2009-ben két német kutató új magyarázattal állt elő. Szerintük nem öncsonkítás történt: elképzelhető, hogy Gauguin egy dulakodás során párbajtőrével sebesítette meg barátját. Az elmélet szerint Van Gogh azért hallgatott, hogy megóvja Gauguint a felelősségre vonástól. Bár ez a verzió vitatott, tovább árnyalja a történetet – írja a Múlt-kor történelmi ismeretterjesztő oldal.
A festő lelkiállapota és a fül levágásának következmények
Akár önkezű tett volt, akár baleset, Van Gogh lelkiállapota kulcsszerepet játszott. Hallucinációk, álmatlanság, depresszív tünetek és kimerítő munkatempó jellemezték mindennapjait. A füllevágás után még alkotott, de késői képei egyre inkább a magányt és a belső fájdalmat tükrözték.
Az, hogy pontosan miért vágta le Van Gogh a saját fülét, máig vita tárgya. Ami biztos: ez a tett nem elszigetelt pillanat volt, hanem egy hosszú belső küzdelem drámai csúcspontja. Van Gogh élete tragikusan rövidre zárult, művészete azonban halála után vált igazán halhatatlanná.
Több év után előkerült egy holland múzeumból ellopott Van Gogh-festmény
Egy holland múzeumból 2020 márciusában ellopott Van Gogh-festményt három és fél év után sikerült a múzeumba visszajuttatni. Egy vizsgálat pedig megállapította, hogy Vincent van Gogh napraforgókat ábrázoló sorozatának színei jelentősen megkoptak az elmúlt években.
Rekordösszeget fizettek Vincent van Gogh egyik festményéért
Rekordáron, 35,9 millió dollárért (11,4 milliárd forint) kelt el egy nácik által elkobzott festmény, Vincent van Gogh Szalmaboglyák című akvarellje.