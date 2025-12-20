Ennél váratlanabb vendég nem nagyon létezhet

Lynne Sewell éppen a Manchester City–Brentford futballmérkőzést nézte barátjával, amikor hatalmas csattanás rázta meg a házat. A nő első gondolata az volt, hogy vandálok próbálják betörni az ajtót, de nem erről volt szó, hanem egy váratlan vendég érkezett – írja a Daily Mail.

A váratlan vendég elég nagy bonyodalmat okozott

Fotó: Unsplash

A váratlan vendég miatt virrasztottak

Lynne Sewell így idézte fel a történteket:

Azt hittem, valaki belerúgott az ajtóba. Aztán láttam, hogy egy madár feje állt ki az ajtóból.”

A nő annyira megijedt, hogy barátja, Ian Bullock ment ki először megnézni, mi történt. Amit látott, arra egyikük sem volt felkészülve: egy hatalmas kanadai lúd szorult bele az ajtó üvegébe, a feje szó szerint átfúrta magát rajta.

Nem tudtuk, él-e vagy halott. Rettenetesen megijedtem. Az a madár óriási volt”

– mondta Sewell.

A lúd végül kiszabadult, és bicegve bevánszorgott az előtérbe, miközben az ajtó üvege teljesen betört.

Bullock először arra gyanakodott, hogy a madarat elütötte egy autó, ezért értesítette az állatmentőket és a rendőrséget is. Azonban a késői időpont miatt nem érkezett azonnali segítség, így a páros egész éjszaka aggódva figyelte, túléli-e a különös betolakodó. Vizet tettek ki a lúdnak, betakarták egy pokróccal, és még zabpelyhet is adtak neki.

Egész éjjel ezen járt az eszem. Fogalmam sem volt, mire számítsak reggel”

– mesélte a nő.

Másnap reggel egy állatvédő szervezet munkatársai elszállították a ludat. Amy Blower csapatvezető szerint az eset rendkívül szokatlan.

Nagyon ritka, hogy egy lakóövezetben, ráadásul éjszaka repüljön egy ilyen madár”

– mondta.

A szakember szerint a lúd valószínűleg kimerült volt, és rosszul mérte fel a leszállást. Csodával határos módon az állat mindössze néhány kisebb vágással és horzsolással megúszta az üvegen való áthatolást.

Egy kis sérülés volt a csőrén és az oldalán, de ettől eltekintve szinte teljesen rendben van”

– tette hozzá Blower.

A ludat fájdalomcsillapítóval és antibiotikummal kezelték, majd hamarosan visszaengedik a vadonba. Lynne Sewell bejárati ajtaja viszont teljesen tönkrement. A nő ideiglenesen bedeszkázta, a javítást pedig a biztosítóra bízza.

Fogalmam sincs, hogyan élhette túl ezt a madár. Egyszerűen hihetetlen. Ilyesmire az ember egyáltalán nem számít”

– mondta.