Ennél váratlanabb vendég nem nagyon létezhet

Lynne Sewell éppen a Manchester City–Brentford futballmérkőzést nézte barátjával, amikor hatalmas csattanás rázta meg a házat. A nő első gondolata az volt, hogy vandálok próbálják betörni az ajtót, de nem erről volt szó, hanem egy váratlan vendég érkezett – írja a Daily Mail.
A váratlan vendég miatt virrasztottak
Lynne Sewell így idézte fel a történteket:
Azt hittem, valaki belerúgott az ajtóba. Aztán láttam, hogy egy madár feje állt ki az ajtóból.”
A nő annyira megijedt, hogy barátja, Ian Bullock ment ki először megnézni, mi történt. Amit látott, arra egyikük sem volt felkészülve: egy hatalmas kanadai lúd szorult bele az ajtó üvegébe, a feje szó szerint átfúrta magát rajta.
Nem tudtuk, él-e vagy halott. Rettenetesen megijedtem. Az a madár óriási volt”
– mondta Sewell.
A lúd végül kiszabadult, és bicegve bevánszorgott az előtérbe, miközben az ajtó üvege teljesen betört.
Bullock először arra gyanakodott, hogy a madarat elütötte egy autó, ezért értesítette az állatmentőket és a rendőrséget is. Azonban a késői időpont miatt nem érkezett azonnali segítség, így a páros egész éjszaka aggódva figyelte, túléli-e a különös betolakodó. Vizet tettek ki a lúdnak, betakarták egy pokróccal, és még zabpelyhet is adtak neki.
Egész éjjel ezen járt az eszem. Fogalmam sem volt, mire számítsak reggel”
– mesélte a nő.
Másnap reggel egy állatvédő szervezet munkatársai elszállították a ludat. Amy Blower csapatvezető szerint az eset rendkívül szokatlan.
Nagyon ritka, hogy egy lakóövezetben, ráadásul éjszaka repüljön egy ilyen madár”
– mondta.
A szakember szerint a lúd valószínűleg kimerült volt, és rosszul mérte fel a leszállást. Csodával határos módon az állat mindössze néhány kisebb vágással és horzsolással megúszta az üvegen való áthatolást.
Egy kis sérülés volt a csőrén és az oldalán, de ettől eltekintve szinte teljesen rendben van”
– tette hozzá Blower.
A ludat fájdalomcsillapítóval és antibiotikummal kezelték, majd hamarosan visszaengedik a vadonba. Lynne Sewell bejárati ajtaja viszont teljesen tönkrement. A nő ideiglenesen bedeszkázta, a javítást pedig a biztosítóra bízza.
Fogalmam sincs, hogyan élhette túl ezt a madár. Egyszerűen hihetetlen. Ilyesmire az ember egyáltalán nem számít”
– mondta.
