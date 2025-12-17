Kitört a pánik Venezuelában – megjelent Trump rettegett flottája, teljes a blokád

A Venezuela blokád terve szerint az Egyesült Államok megakadályozná minden olyan olajszállító tartályhajó be- és kihajózását, amely amerikai szankciók alatt áll. Donald Trump közlése szerint az intézkedés célja, hogy gazdaságilag fojtsa meg Nicolás Maduro autoriter rendszerét, amely szerinte az olajbevételeket kábítószer-kereskedelemre és egyéb bűncselekmények finanszírozására használja – írja az AP.
A bejelentés nem előzmény nélküli: az Egyesült Államok haditengerészete a múlt héten lefoglalt egy venezuelai partoknál közlekedő tartályhajót, miközben látványos katonai erőösszevonás zajlott a térségben. Trump közösségi oldalán azt állította, hogy Venezuela „teljesen körül van véve”, és a nyomás addig fokozódik, amíg Caracas vissza nem adja az Egyesült Államoknak „az ellopott olajat, földet és egyéb javakat”.
Haditengerészeti erődemonstráció és olajszankció
A Pentagon egyelőre nem kommentálta részletesen az elnöki kijelentéseket, de a térségben jelenleg 11 amerikai hadihajó tartózkodik, köztük egy repülőgép-hordozó és több partraszálló egység. Ezeket tengeri járőrgépek és helikopterek támogatják, ami komoly ellenőrzési képességet ad az Egyesült Államok kezébe a venezuelai hajóforgalom felett.
Venezuela gazdasága szinte teljes egészében az olajra épül: a napi egymillió hordós termelésből mintegy 850 ezer hordót exportálnak. Ennek döntő része Kínába kerül, jelentős kedvezménnyel, mivel az állami PDVSA a szankciók miatt kiszorult a hivatalos globális piacokról. A blokád az olajbevételek további csökkenését, és ezzel súlyos belső válságot idézhet elő.
Caracas visszavág, nemzetközi botrány készül
Maduro kormánya élesen reagált: közleményük szerint Trump megsérti a nemzetközi jogot, a szabad kereskedelmet és a hajózás szabadságát. Caracas szerint az amerikai elnök „irracionális tengeri blokáddal” próbálja ellopni Venezuela természeti kincseit, és az ügyet az ENSZ elé viszik.
A helyzetet tovább élezi, hogy az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban több tucat hajót támadott nemzetközi vizeken, hivatalosan drogellenes műveletek részeként. Trump környezetéből azonban egyre nyíltabban elismerik: a katonai nyomás valódi célja Maduro megbuktatása. Susie Wiles kabinetfőnök egy interjúban úgy fogalmazott, az elnök addig fokozná az akciókat, „amíg Maduro meg nem adja magát”.
Egyelőre nem világos, hogyan valósulna meg jogilag a teljes blokád, és mit jelentene az, hogy Trump „külföldi terrorista szervezetnek” nevezte a venezuelai rezsimet. Az azonban biztos: a Venezuela blokád terve új szintre emelheti a konfliktust, és beláthatatlan következményekkel járhat a térség stabilitására nézve.