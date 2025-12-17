Kitört a pánik Venezuelában – megjelent Trump rettegett flottája, teljes a blokád

A Venezuela blokád terve szerint az Egyesült Államok megakadályozná minden olyan olajszállító tartályhajó be- és kihajózását, amely amerikai szankciók alatt áll. Donald Trump közlése szerint az intézkedés célja, hogy gazdaságilag fojtsa meg Nicolás Maduro autoriter rendszerét, amely szerinte az olajbevételeket kábítószer-kereskedelemre és egyéb bűncselekmények finanszírozására használja – írja az AP.

Venezuela blokád: Trump haditengerészeti lépése sokkolhatja Madurót

Fotó: THEOPLIS STEWART II / United States Naval Forces Centr

A bejelentés nem előzmény nélküli: az Egyesült Államok haditengerészete a múlt héten lefoglalt egy venezuelai partoknál közlekedő tartályhajót, miközben látványos katonai erőösszevonás zajlott a térségben. Trump közösségi oldalán azt állította, hogy Venezuela „teljesen körül van véve”, és a nyomás addig fokozódik, amíg Caracas vissza nem adja az Egyesült Államoknak „az ellopott olajat, földet és egyéb javakat”.

Haditengerészeti erődemonstráció és olajszankció

A Pentagon egyelőre nem kommentálta részletesen az elnöki kijelentéseket, de a térségben jelenleg 11 amerikai hadihajó tartózkodik, köztük egy repülőgép-hordozó és több partraszálló egység. Ezeket tengeri járőrgépek és helikopterek támogatják, ami komoly ellenőrzési képességet ad az Egyesült Államok kezébe a venezuelai hajóforgalom felett.

Venezuela gazdasága szinte teljes egészében az olajra épül: a napi egymillió hordós termelésből mintegy 850 ezer hordót exportálnak. Ennek döntő része Kínába kerül, jelentős kedvezménnyel, mivel az állami PDVSA a szankciók miatt kiszorult a hivatalos globális piacokról. A blokád az olajbevételek további csökkenését, és ezzel súlyos belső válságot idézhet elő.

Caracas visszavág, nemzetközi botrány készül

Maduro kormánya élesen reagált: közleményük szerint Trump megsérti a nemzetközi jogot, a szabad kereskedelmet és a hajózás szabadságát. Caracas szerint az amerikai elnök „irracionális tengeri blokáddal” próbálja ellopni Venezuela természeti kincseit, és az ügyet az ENSZ elé viszik.

A helyzetet tovább élezi, hogy az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban több tucat hajót támadott nemzetközi vizeken, hivatalosan drogellenes műveletek részeként. Trump környezetéből azonban egyre nyíltabban elismerik: a katonai nyomás valódi célja Maduro megbuktatása. Susie Wiles kabinetfőnök egy interjúban úgy fogalmazott, az elnök addig fokozná az akciókat, „amíg Maduro meg nem adja magát”.