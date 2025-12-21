Vérfürdő egy kocsmában: kilenc embert lőttek agyon

A rendőrség szerint mintegy tizenkét fegyveres érkezett két járművel, majd válogatás nélkül lőni kezdtek a vendégekre. A támadók kézifegyvereket és egy AK–47-es gépkarabélyt is használtak, mielőtt elmenekültek a helyszínről. A vérfürdő áldozatai között hét férfi és két nő van, ketten menekülés közben az utcán haltak meg, egy taxisofőr pedig véletlenül került a lövések útjába – közölte a BBC.

Az ehhez hasonló vérfürdők sajnos elég gyakoriak Dél-Afrikában

Fotó: Unsplash

Hajtóvadászat a vérfürdő okozói után

A hatóságok közölték, hogy az italmérő legálisan működött, az elkövetők indítéka egyelőre ismeretlen. A rendőrség hajtóvadászatot indított.

Dél-Afrika a világ egyik legmagasabb gyilkossági rátájával küzd: a hivatalos adatok szerint az év közepén naponta átlagosan 63 ember halt meg erőszakos bűncselekményekben.

A helyiek szerint a fegyverropogás Bekkersdalban már szinte mindennapos, ami folyamatos félelemben tartja a közösséget.

Nine people were shot and killed in the Bekkersdal informal settlement in the early hours of Sunday morning when occupants of a Toyota Quantum and a Toyota Etios opened fire on the patrons indiscriminately. A ride-hailing driver is one of the victims.

Pictures: Timothy Bernard… pic.twitter.com/cGdrK91qVG — IOL News (@IOL) December 21, 2025

A lövöldözés újra rávilágít az ország súlyos fegyveres bűnözési problémáira, hiszen a legális fegyverek száma mellett milliós nagyságrendben keringenek illegális lőfegyverek is.

Tizenketten meghaltak egy buszbalesetben

Tucatnyian meghaltak és közel ötvenen megsérültek, amikor egy busz felborult Dél-Afrika fővárosában.

Holland telepesek állították meg a briteket Dél-Afrikában

A brit gyarmatbirodalom dél-afrikai terjeszkedése a 19. században váratlan akadályba ütközött, a búr telepesek kemény ellenállásába.