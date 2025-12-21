Vérfürdő egy kocsmában: kilenc embert lőttek agyon

A rendőrség szerint mintegy tizenkét fegyveres érkezett két járművel, majd válogatás nélkül lőni kezdtek a vendégekre. A támadók kézifegyvereket és egy AK–47-es gépkarabélyt is használtak, mielőtt elmenekültek a helyszínről. A vérfürdő áldozatai között hét férfi és két nő van, ketten menekülés közben az utcán haltak meg, egy taxisofőr pedig véletlenül került a lövések útjába – közölte a BBC.
Hajtóvadászat a vérfürdő okozói után
A hatóságok közölték, hogy az italmérő legálisan működött, az elkövetők indítéka egyelőre ismeretlen. A rendőrség hajtóvadászatot indított.
Dél-Afrika a világ egyik legmagasabb gyilkossági rátájával küzd: a hivatalos adatok szerint az év közepén naponta átlagosan 63 ember halt meg erőszakos bűncselekményekben.
A helyiek szerint a fegyverropogás Bekkersdalban már szinte mindennapos, ami folyamatos félelemben tartja a közösséget.
A lövöldözés újra rávilágít az ország súlyos fegyveres bűnözési problémáira, hiszen a legális fegyverek száma mellett milliós nagyságrendben keringenek illegális lőfegyverek is.
Tizenketten meghaltak egy buszbalesetben
Tucatnyian meghaltak és közel ötvenen megsérültek, amikor egy busz felborult Dél-Afrika fővárosában.
Holland telepesek állították meg a briteket Dél-Afrikában
A brit gyarmatbirodalom dél-afrikai terjeszkedése a 19. században váratlan akadályba ütközött, a búr telepesek kemény ellenállásába.