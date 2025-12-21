Vérfürdő egy kocsmában: kilenc embert lőttek agyon

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Újabb brutális lövöldözés rázta meg Dél-Afrikát: kilenc ember meghalt, további tíz megsérült, amikor felfegyverzett támadók tüzet nyitottak egy kocsmában vasárnap hajnalban. A vérfürdő a Johannesburg közelében fekvő Bekkersdal településen történt, egy aranybányász vidékén.
vérfürdőfegyveresekJohannesburg

A rendőrség szerint mintegy tizenkét fegyveres érkezett két járművel, majd válogatás nélkül lőni kezdtek a vendégekre. A támadók kézifegyvereket és egy AK–47-es gépkarabélyt is használtak, mielőtt elmenekültek a helyszínről. A vérfürdő áldozatai között hét férfi és két nő van, ketten menekülés közben az utcán haltak meg, egy taxisofőr pedig véletlenül került a lövések útjába – közölte a BBC.

Az ehhez hasonló vérfürdők sajnos elég gyakoriak Dél-Afrikában – Fotó: Unsplash
Az ehhez hasonló vérfürdők sajnos elég gyakoriak Dél-Afrikában
Fotó: Unsplash

Hajtóvadászat a vérfürdő okozói után

A hatóságok közölték, hogy az italmérő legálisan működött, az elkövetők indítéka egyelőre ismeretlen. A rendőrség hajtóvadászatot indított.

Dél-Afrika a világ egyik legmagasabb gyilkossági rátájával küzd: a hivatalos adatok szerint az év közepén naponta átlagosan 63 ember halt meg erőszakos bűncselekményekben.

 A helyiek szerint a fegyverropogás Bekkersdalban már szinte mindennapos, ami folyamatos félelemben tartja a közösséget.

A lövöldözés újra rávilágít az ország súlyos fegyveres bűnözési problémáira, hiszen a legális fegyverek száma mellett milliós nagyságrendben keringenek illegális lőfegyverek is.

