Drogok, állatáldozatok és teljes pszichológiai kontroll: felszámoltak egy veszélyes szektát

A veszélyes szekta spirituális köntösbe bújva működött, miközben tagjait félelemmel, manipulációval és anyagi kizsákmányolással tartotta ellenőrzés alatt. A hatóságok szerint a csoport működése súlyos lelki és pszichés károkat okozott az áldozatoknak – írja a Elpais.com nevű spanyol nyelvű hírportál.

Veszélyes szekta: állatáldozatok, drogok és pszichológiai kontroll

A nyomozás adatai szerint a drogos szekta Santería-jellegű rituálékat alkalmazott, amelyek során állatáldozatokat mutattak be, valamint drogokat is használtak.

A hatóságok szerint a kokain is szerepet kapott a szertartások során, amely tovább fokozta a követők kiszolgáltatottságát.

A spirituális rituálék mögé bújó szekta célja a félelemkeltés és a feltétlen engedelmesség elérése volt.

Teljes pszichológiai és anyagi kontroll

A csoport vezetői teljes pszichológiai és anyagi kontrollt gyakoroltak tagjaik felett. A követőktől jelentős pénzösszegeket kértek állítólagos gyógyításokért, védelmi rituálékért és spirituális szolgáltatásokért. A veszélyes szekta működése során tudatos manipulációval szakították el az áldozatokat a külvilágtól.

Letartóztatások a Kanári-szigeteken

A szekta felszámolása során a hatóságok öt embert tartóztattak le: négyet Tenerifén, egyet pedig Gran Canarián. A csoport feltételezett vezetőjét előzetes letartóztatásba helyezték. Az akciót a (spanyol) Országos Rendőrség hajtotta végre, a nyomozás továbbra is folyamatban van.

Súlyos következmények az áldozatoknál

A hatóságok közlése szerint több volt követő pszichiátriai kezelésre szorult, miután sikerült elszakadniuk a veszélyes szekta befolyása alól. A rendőrség további áldozatok jelentkezését várja, mivel feltételezik, hogy a drogos szekta működése több embert érinthetett.

