Drogok, állatáldozatok és teljes pszichológiai kontroll: felszámoltak egy veszélyes szektát

A spanyol hatóságok súlyos bűncselekményeket feltáró akciót hajtottak végre a Kanári-szigeteken. A nyomozás során egy veszélyes szekta működésére derült fény, amely éveken át tartotta irányítás alatt követőit Tenerifén.
A veszélyes szekta spirituális köntösbe bújva működött, miközben tagjait félelemmel, manipulációval és anyagi kizsákmányolással tartotta ellenőrzés alatt. A hatóságok szerint a csoport működése súlyos lelki és pszichés károkat okozott az áldozatoknak – írja a Elpais.com nevű spanyol nyelvű hírportál.

Veszélyes szekta: felszámolták a drogos kultuszt
Veszélyes szekta: felszámolták a drogos kultuszt (illusztráció) Fotó: Unsplash

Veszélyes szekta: állatáldozatok, drogok és pszichológiai kontroll

A nyomozás adatai szerint a drogos szekta Santería-jellegű rituálékat alkalmazott, amelyek során állatáldozatokat mutattak be, valamint drogokat is használtak. 

A hatóságok szerint a kokain is szerepet kapott a szertartások során, amely tovább fokozta a követők kiszolgáltatottságát.

 A spirituális rituálék mögé bújó szekta célja a félelemkeltés és a feltétlen engedelmesség elérése volt.

Teljes pszichológiai és anyagi kontroll

A csoport vezetői teljes pszichológiai és anyagi kontrollt gyakoroltak tagjaik felett. A követőktől jelentős pénzösszegeket kértek állítólagos gyógyításokért, védelmi rituálékért és spirituális szolgáltatásokért. A veszélyes szekta működése során tudatos manipulációval szakították el az áldozatokat a külvilágtól.

szekta, kultusz
spirituális rituálék mögé bújt a drogos kultusz (illusztráció) Fotó: Unsplash

Letartóztatások a Kanári-szigeteken

A szekta felszámolása során a hatóságok öt embert tartóztattak le: négyet Tenerifén, egyet pedig Gran Canarián. A csoport feltételezett vezetőjét előzetes letartóztatásba helyezték. Az akciót a (spanyol) Országos Rendőrség hajtotta végre, a nyomozás továbbra is folyamatban van.

Súlyos következmények az áldozatoknál

A hatóságok közlése szerint több volt követő pszichiátriai kezelésre szorult, miután sikerült elszakadniuk a veszélyes szekta befolyása alól. A rendőrség további áldozatok jelentkezését várja, mivel feltételezik, hogy a drogos szekta működése több embert érinthetett.

A gyönyör mögött a kontroll: így tartják fogva tagjaikat a szexuális közösségek

Sokakat foglalkoztat, miért vonzóak a szexuális alapú közösségek, még akkor is, ha visszaélések is történnek bennük. A szexuális kultuszok mögött olyan pszichológiai mechanizmusok állnak, amelyek erős kötődést alakítanak ki. Ezek a folyamatok megmagyarázzák, miért olyan nehéz elszakadni egy olyan csoporttól, amely idővel az érzelmi biztonság látszatát adja.

Hollywoodi sztárszínésznők, akik szektákban éltek

A következő hollywoodi sztárszínésznők szektákban nőttek fel. Évekig, akár évtizedekig is szektákban élt a filmvilág jó néhány dívája. Az érintett hollywoodi sztárszínésznők szektás időszakukról évtizedekig nem tudtak beszélni. Valakit a szülei traumatizáltak, akad, aki a magány miatt fordult furcsa figurák irányába, és olyan is volt, aki kislányként eldöntötte, nem akar a férfiak "szexrabszolgája" lenni. 

 

