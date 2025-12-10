Tragikus és váratlan fordulatot vett egy veseműtét

A veszettség emberben rendkívül ritkán fordul elő, mégis egy veseátültetés után vált halálossá: a Michigan államból származó beteg 51 nappal a beültetés után vesztette életét, miután a donor szervezetében rejtve lappangott a kórokozó. A vizsgálatok szerint a donor hetekkel korábban fertőződhetett meg, amikor egy kiscicát próbált megvédeni egy bűzösborztól, amely karmolást okozott a lábán – írja a FoxNews.

Az orvosok egyre több jel miatt vizsgálták a beteg állapotromlását, miközben felmerült a veszettség lehetősége is – Fotó: Illusztráció/Unplash

Veszettség egy transzplantáció árnyékában — egy bűzösborz karmolása indította el a tragédiát

A beteg decemberben kapta meg az átültetett vesét. Az első hetekben semmi rendelleneset nem tapasztalt, később azonban erős láz, remegés, nyelési nehézség és víziszony jelent meg, ami már a veszettség előrehaladott állapotát jelzi.

Ilyenkor az idegrendszer súlyosan károsodik, és a folyamat szinte visszafordíthatatlan.

A donor Idaho államból származott. Családja elmondta, hogy a férfit hat héttel a halála előtt egy bűzösborz támadta meg, amikor a kezében tartott kiscicát próbálta megmenteni. A karmolás vérzett, de senki sem gondolta, hogy súlyos következményei lehetnek. Néhány héten belül azonban zavarodottság, járási nehézség és nyelési problémák jelentkeztek, amelyeket először más betegségeknek tulajdonítottak.

A férfit később eszméletlenül találták. A kórházban ugyan sikerült újraéleszteni, de az állapota nem javult, és agyhalottnak nyilvánították. Szerveit ezt követően felhasználták, hiszen senki sem tudta, hogy veszettség okozta a rosszullétét.

Három beteg szaruhártyát kapott ugyanettől a donortól. Náluk a beültetett szövetet eltávolították és azonnal megkapták a szükséges kezelést, jelenleg tünetmentesek.

A tragédia rávilágít arra, hogy minden állati eredetű sérülést komolyan kell venni, különösen akkor, ha idegrendszeri tünetek jelentkeznek a sérülést követő hetekben. A jelenlegi eljárásrend ugyanis nem írja elő a veszettség szűrését, mivel a betegség emberben rendkívül ritka és nehezen mutatható ki.

