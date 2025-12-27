Brutális tűz pusztított a vidámparkban – felvételen a tragédia

Hatalmas tűz ütött ki egy vidámparkban karácsony másnapján, azonnali vészhelyzeti intézkedésekre volt szükség. A környék lakóit arra kérték, hogy zárják be ajtóikat és ablakukat, miközben a tűzoltók a lángokkal küzdenek – számol be a Sun.

Tűz ütött ki karácsony másnapján egy tengerparti vidámparkban – Fotó: Facebook/North East Incidents

Lángoló vidámpark: füst és lángok borították be a tengerparti szórakozóhelyet

South Shields felett hatalmas füstoszlopok szálltak fel, amikor az Ocean Beach Pleasure Park Funfair egyik épületének teteje lángra kapott. A rendőrség és a tűzoltóság azonnal a helyszínre sietett, és az A183 Sea Road egy szakaszát mindkét irányban részlegesen lezárták a biztonság érdekében.

A vidámpark, amely 1899 óta szolgálja a szórakozni vágyókat, mindössze két éve esett át felújításon. A történtek így különösen szomorú hírt jelentenek a látogatóknak és a helyieknek. A hatóságok arra kérik a környék lakóit, hogy tartsák zárva az ablakokat és ajtókat, hogy a káros füst ne jusson be otthonaikba.

