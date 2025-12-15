Brutális erővel csapott le a vihar, többen meghaltak – videó

Legkevesebb 37 ember vesztette életét és többen megsérültek Marokkó nyugati részén a heves esőzések okozta villámárvízben – jelentette hétfőn a MAP marokkói hírügynökség.
Szafi tartományra vasárnap este csapott le rendkívüli erejű vihar, és több települést elárasztott a víz.
Videofelvételeken látszik, hogy teljes városrészek kerültek víz alá az Atlanti-óceán partján fekvő tartományi főváros, Szafi óvárosában is. A térségben három napra bezártak az iskolák az áradások miatt.
