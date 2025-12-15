Brutális erővel csapott le a vihar, többen meghaltak – videó

Hírlevél
Heves esőzések bénították meg Marokkó nyugati részét. A vihar utáni villámárvíz legalább 37 ember életét követelte.
Legkevesebb 37 ember vesztette életét és többen megsérültek Marokkó nyugati részén a heves esőzések okozta villámárvízben – jelentette hétfőn a MAP marokkói hírügynökség. 

Legkevesebb 37 ember vesztette életét és többen megsérültek Marokkó nyugati részén a heves esőzések okozta villámárvízben Fotó: - / AFP

Szafi tartományra vasárnap este csapott le rendkívüli erejű vihar, és több települést elárasztott a víz.  

Videofelvételeken látszik, hogy teljes városrészek kerültek víz alá az Atlanti-óceán partján fekvő tartományi főváros, Szafi óvárosában is. A térségben három napra bezártak az iskolák az áradások miatt. 

A villámárvíz percek alatt temette maga alá Odesszát

Az eső sokszor áldás, de ha rövid idő alatt zúdul le hatalmas mennyiség, könnyen tragédiába fordulhat. Így történt Odesszában is, ahol a villámárvíz több ember életét követelte október elején. Legkevesebb kilenc ember, köztük egy gyermek vesztette életét. A villámárvíz következtében a város utcái víz alá kerültek, a közlekedés megbénult, és több száz embert kellett kimenekíteni otthonából és járművéből.

Egyre nő az áldozatok száma Szumátrán

Indonézia legnagyobb nyugati szigete, Szumátra súlyos természeti csapással küzdött november végén, miután a heves esőzések miatt kialakult árvíz és földcsuszamlás hatalmas területeket tett lakhatatlanná. Az indonéz katasztrófavédelmi hivatal szerint legalább 80 ember meghalt a haváriában.

 

