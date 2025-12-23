Balesetben halt meg a Call of Duty atyja

Vince Zampella halálhírét vasárnap az Electronic Arts erősítette meg, a körülményekről azonban hivatalos részleteket nem közöltek. A sajtóértesülések szerint a fejlesztő Dél-Kaliforniában vesztette életét egy tragikus közúti balesetben, amikor Ferrarija a San Gabriel-hegység térségében szenvedett balesetet – írj a SkyNews.

Vince Zampella halálhíre megrázta a videojáték-ipart és a rajongókat világszerte. Fotó: VIVIEN KILLILEA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Vince Zampella öröksége a videojátékok történetében

Vince Zampella pályafutása során alapjaiban változtatta meg a first-person shooter műfajt. Az Infinity Ward egykori vezérigazgatójaként kulcsszerepet játszott a Call of Duty megszületésében, amely 2003-ban még második világháborús lövöldeként indult, majd a modern hadviselés ikonikus videojáték-sorozatává nőtte ki magát.

A franchise mára több mint félmilliárd eladott példánynál jár világszerte, és nemcsak a játékiparra, hanem a popkultúrára is komoly hatást gyakorolt — jelenleg egy élőszereplős filmadaptáció is készül belőle.

Respawn Entertainment és az új korszak

2010-ben Zampella megalapította a Respawn Entertainment stúdiót, amely később az EA égisze alá került. Itt olyan sikercímek születtek, mint a Star Wars Jedi: Fallen Order és a Star Wars Jedi: Survivor, amelyek új szintre emelték az akció-kaland műfajt a Star Wars-univerzumban.

Az EA búcsúja

Az Electronic Arts közleményében „visionárius alkotóként” emlékezett meg róla. Mint írták, munkássága „mély és messzire ható befolyással volt a modern interaktív szórakoztatásra”, és öröksége még hosszú ideig formálni fogja a játékfejlesztést.

