Balesetben halt meg a Call of Duty atyja

Vince Zampella halálhírét vasárnap az Electronic Arts erősítette meg, a körülményekről azonban hivatalos részleteket nem közöltek. A sajtóértesülések szerint a fejlesztő Dél-Kaliforniában vesztette életét egy tragikus közúti balesetben, amikor Ferrarija a San Gabriel-hegység térségében szenvedett balesetet – írj a SkyNews.
Vince Zampella öröksége a videojátékok történetében
Vince Zampella pályafutása során alapjaiban változtatta meg a first-person shooter műfajt. Az Infinity Ward egykori vezérigazgatójaként kulcsszerepet játszott a Call of Duty megszületésében, amely 2003-ban még második világháborús lövöldeként indult, majd a modern hadviselés ikonikus videojáték-sorozatává nőtte ki magát.
A franchise mára több mint félmilliárd eladott példánynál jár világszerte, és nemcsak a játékiparra, hanem a popkultúrára is komoly hatást gyakorolt — jelenleg egy élőszereplős filmadaptáció is készül belőle.
Respawn Entertainment és az új korszak
2010-ben Zampella megalapította a Respawn Entertainment stúdiót, amely később az EA égisze alá került. Itt olyan sikercímek születtek, mint a Star Wars Jedi: Fallen Order és a Star Wars Jedi: Survivor, amelyek új szintre emelték az akció-kaland műfajt a Star Wars-univerzumban.
Az EA búcsúja
Az Electronic Arts közleményében „visionárius alkotóként” emlékezett meg róla. Mint írták, munkássága „mély és messzire ható befolyással volt a modern interaktív szórakoztatásra”, és öröksége még hosszú ideig formálni fogja a játékfejlesztést.
Megjelent, amire a rajongók már régóta vártak, de erre senki nem számított
Egy baki miatt megfizethetetlen áron került az egyik elektronikai bolt polcára a Silent Hill F elnevezésű horror játék. A rajongók által régóta várt videójáték 9999999 forintért kapható.
Meghalt Chris Rea
Elhunyt Chris Rea, a brit rocklegendás énekes, a „Driving Home for Christmas” szerzője. Chris Rea 74 éves volt, rövid betegség után hunyt el családja körében.