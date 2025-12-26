Megrázó tragédia: kétéves kislány fulladt vízbe otthonában

Megrázó tragédia történt szenteste Brazíliában: egy kétéves kislány vízbe fulladt saját otthonában. A végzetes baleset pillanatok alatt követelte a gyermek életét – írja a Daily Mail.

A vízbe fulladt kislány életét vesztette, mire kiértek a mentők – Fotó: Unsplash

Vízbe fulladt a kétéves kislány, amíg az édesanyja a ház körül dolgozott

A tragédia Piauí állam São João da Canabrava városában történt. A kétéves Isabele Louise de Sousa Silva fejjel előre egy vízzel teli vödörbe esett a családi ház fürdőszobájában – a gyermek nem tudott kimászni az edényből, és rövid időn belül vízbe fulladt.

Édesanyja a ház melletti mosóhelyiségben mosott ruhát, amikor észrevette, hogy a kislány eltűnt.

Keresni kezdte, majd a fürdőszobában találta meg gyermekét, szinte élettelen állapotban. A kétségbeesett anya segítséget kért a szomszédoktól, akik megpróbálták újraéleszteni a kislányt, miközben értesítették a mentőket; azonban hiába szállították kórházba, már nem tudták megmenteni az életét. A rendőrség az esetet háztartási balesetként kezeli, a holttestet igazságügyi vizsgálatra küldték. A helyi oktatási hivatal közleményben fejezte ki részvétét a családnak.

