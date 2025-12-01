Elképesztő, vízilovak bénítják meg egy afrikai város utcáit – videó

A KwaZulu-Natal tartományban fekvő St. Lucia nem csupán festői tengerpartjáról híres: a város határában él Dél-Afrika egyik legnagyobb víziló-populációja, mintegy nyolcszáz példánnyal.

Santa Lucia lakói nem lepődnek meg, ha megjelenik a városban pár víziló

Fotó: Monika Skolimowska / DPA

A hatalmas állatok rendszerint a közeli lagúnában töltik a napot, ám alkonyatkor megindulnak a szárazföld felé, hogy friss füvet keressenek – és ilyenkor előfordul, hogy a város utcáit is birtokba veszik. Nemrég az egyik helyi lakos videóra vette, ahogy két víziló teljes nyugalomban átsétál a városközponton. Az autók megálltak, a sofőrök döbbenten nézték a méltóságteljesen cammogó állatokat, amelyek láthatóan egyáltalán nem törődtek az emberekkel és a forgalommal – írja a Outdoors.

A víziló az egyik legveszélyesebb vadállat

A jelenet gyorsan terjedt a közösségi médiában: a „víziló-dugó” egyszerre volt lenyűgöző és kissé komikus – már amennyire komikus lehet a több tonnás állat, amely karnyújtásnyira halad el az emberek mellett.

Bár a turisták gyakran lelkesednek a nem mindennapi látványért, a szakemberek figyelmeztetnek: a víziló az egyik legveszélyesebb afrikai vadállat.

Hiába a bumfordi megjelenés, az állat agresszív és területvédő is lehet, ezért a helyiek szigorúan betartják a szabályt: tisztes távolságból kell csodálni őket, és semmiképp sem szabad megzavarni vagy közel menni hozzájuk. Tavaly például egy víziló megölte a gondozóját.

St. Luciában azonban az emberek kénytelenek egy térképen – sőt, néha egy úton – osztozni a hatalmas vízilovakkal. A város lakói már tudják, ha néhanapján leáll a forgalom, az ok nem feltétlenül műszaki hiba. Sokkal valószínűbb, hogy épp megérkezett a város legnehezebb – és legszokatlanabb – közlekedési akadálya.